Shakira es, desde que anunció vía comunicado su separación de Gerard Piqué el pasado 4 de junio, la mujer más seguida del momento. En silencio en los últimos tres meses, volcada en sus hijos Milan y Sasha e intentando sobrellevar con una sonrisa su ruptura - a pesar de su evidente desolación - la cantante ha decidido romper su silencio y lo ha hecho con una comentadísima exclusiva en la revista ELLE.

Una entrevista muy íntima y personal en la que habla de su carrera pero también de su lado más familiar, confiesa que se encuentra en "una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida" y en la que reconoce que, por el momento, no se plantea el futuro: "Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa".

"Si me preguntas cómo gestiono esto... Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento" reconoce, abriendo su corazón por primera vez en meses.

Y es que a pesar del durísimo varapalo que ha supuesto su ruptura con Piqué, Shakira ha decidido no volver la mirada hacia atrás y, con el apoyo incondicional de sus hijos - que como asegura son su gran pilar - desvela que está centrada "en cumplir los sueños ¡como sea!". "Nunca he pensado en lo que he dejado, la verdad. Todos pasamos momentos difíciles en la vida, ya sabemos que esto no es precisamente un camino de rosas. Pero lo más importante siempre es confiar en la resiliencia del ser humano, especialmente las mujeres" afirma.

Pero si en lo personal la colombiana lucha por recuperar la sonrisa, en lo profesional las cosas no pueden irle mejor y en un momento imparable de su carrera después de que 'Te felicito' haya batido todos los récords de reproducciones, reconoce que la música ha sido una terapia para ella: "Creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Es mi tabla de náufrago".

"Claro que escribo a veces de mí misma. Para ser sincera tengo que usar mis experiencias personales, pero es innegable que hay vivencias que son universales entre las mujeres, seas de donde seas...", explica, dejando entrever que algunas de sus letras - imposible no pensar en la letra de su último hit: "por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebosó el vaso..." - hablan de su decepción con Piqué.

Más sincera que nunca y confesando que su mayor sueño es que sus hijos se sientan "felices y realizados y acompañarlos en su proceso", Shakira habla amargamente del acoso mediático que ha sufrido desde que anunció su ruptura con el futbolista: "No hay un lugar donde pueda esconderme de los fotógrafos con mis hijos, excepto en mi propia casa. No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que nos sigan. Me parece un circo total. Así que es difícil". "Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida" revela.

Una entrevista en la que también se sincera sobre el sacrificio que tuvo que hacer al conocer a Gerard, dejando claro que fue ella quien renunció a su carrera para que él triunfase con el Barça. "Él quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España. Fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene" asegura.

Sin entrar en detalles sobre su ruptura, Shakira sí explica que, "independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como expareja, él es el padre de mis hijos". "Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro y la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado" añade, pidiendo un poco de espacio a la prensa para alcanzar un acuerdo de separación.

Además de hablar del delicado momento personal que atraviesa, la colombiana también se pronuncia en Elle sobre la acusación de fraude fiscal por la que se enfrenta a 8 años de prisión: "Para mí ir a juicio es una cuestión de principios" señala, confiando en que "tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia española prevalecerá a mi favor".

Por último, Shakira confiesa que en estos momentos, y tras su ruptura con el padre de sus hijos, ha descubierto que "puedo estar sola". "Toda mi vida he estado en relaciones y pensé que ser parte de una pareja era el estado ideal para una persona. Pero en este momento, somos solo yo, los niños, mi familia y mis amigos" explica, mirando al futuro con optimismo.