Telecinco sigue luchando para recuperar audiencia, pero no está teniendo suerte. Hace una semanas, la cadena de Mediaset estrenó ‘Para toda la vida: The Bachelorette’. Sheila Martori, la gran protagonista del programa, se lanza a encontrar al hombre de su vida entre 20 jóvenes solteros dispuestos a conocerla a través de una romántica aventura con una sucesión de encuentros, charlas y experiencias inolvidables propuestas por este formato de éxito internacional presentado por Jesús Vázquez. Cada encuentro, cada experiencia, cada charla irán dejando su poso, para bien o para mal, en el corazón de Sheila y sus pretendientes. Pero el momento decisivo de cada programa será la Ceremonia de la Rosa, en la que Sheila se pondrá frente a frente a cada uno de ellos y entregará una rosa a aquellos con los que desea continuar la aventura. Los que no reciban la flor deseada serán inmediatamente eliminados; los que la reciban, tendrán la oportunidad de seguir conociendo a la joven, siempre que ellos también decidan aceptar tan simbólico regalo.

¿De qué va el concurso?

'Para toda la vida: The Bachelorette' tiene como protagonista a Sheila Martori, una arquitecta de 26 años que se considera muy romántica y que cree en el amor para siempre.

Sheila tendrá la oportunidad de conocer a veinte pretendientes que intentarán que la joven vuelva a confiar en el amor y conquistarla. Veinte chicos totalmente diferentes que acompañarán a Sheila en el camino donde el romanticismo, la magia y el amor serán las piezas clave de este nuevo programa.

“Al ir poco a poco confiando en mí misma, ha sido cuando esa coraza se ha roto y por fin he podido sentir de verdad. He tenido relaciones tóxicas y no me he sentido completa. No me abría a nadie y no me he sentido valorada por las personas que he tenido al lado”, ha confesado Sheila Martori antes de comenzar esta aventura. A lo largo de diez capítulos, viviremos con ella todas sus emociones y sabremos si por fin ha conseguido su final feliz.

Sin embargo, el estreno no ha ido nada bien para la cadena y el batacazo ha sido bastante sonado. Este estreno se ha convertido en el menos viste de la temporada y eso que iba en horario prime time.

Ahora, la cadena ha decidido mover el espacio a Cuatro y emitirlo los miércoles a las 22.50. Un cambio que elimina de la parrilla del buque insignia de Mediaset la que iba a ser una de las grandes apuestas de la temporada.

El público boicotea a Escándalo, relato de una obsesión

Ni la polémica, ni la curiosidad han podido salvar a Escándalo, relato de na obsesión, la nueva apuesta de Telecinco para su horario de prime time. La noche de ayer fue de estrenos y duelos de audiencia que se saldó con un claro ganador, Antena 3.

La cadena de Atresmedia estrenaba Atrapa un millón, que presenta Manel Fuentes. Manteniendo la mecánica que hizo famoso al formato, ‘Atrapa un millón’ pone un millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa: 40 fajos de 25.000 euros cada uno. El objetivo del juego es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta. Los concursantes tendrán que responder a ocho preguntas. Las cuatro primeras tienen cuatro opciones de respuesta, pero sólo una es la buena. En las siguientes tres preguntas tendrán tres opciones de respuesta. En la octava y última pregunta, los concursantes se lo juegan al ‘Todo o nada’: sólo habrá dos opciones, una verdadera y otra falsa. A lo largo del juego, los concursantes pueden poner todo el dinero en una respuesta o repartirlo en varias, pero siempre deben dejar una respuesta sin dinero. Una vez terminado el tiempo, el dinero que no haya sido colocado en alguna de las trampillas se perderá. Los fajos que no caigan por la trampilla serán los que los concursantes se lleven a casa.

La ficción protagonizada por Alexandra Jiménez logó un tímido 10,9% de audiencia, 1.120.000 espectadores, mientras que su rival alcanzó un 16.8%, que se traduce en 1.662.000 espectadores.