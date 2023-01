Con todo este escándalo de la separación de Gerard Piqué y la cantante, Shakira, muchos medios se han hecho eco, incluidos los programas del corazón. Sálvame no ha sido menos. Han dedicado varias horas a hablar de la ya rota pareja y de las posibles nuevas acompañantes del futbolista, quien ya reside separado de su familia en un apartamento de la ciudad condal. Los tertulianos del programa televisivo, además de intentar indagar en los entresijos de la relación, han aprovechado para contar anécdotas que han podido vivir junto a estas dos personas. En especial, Rafa Mora, que aprovechó su espacio para relatar lo que le había sucedido con el futbolista del Barcelona en una discoteca.

El resto de tertulianos escuchaban atentamente el relato del ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, quien aseguraba que, mientras estaba hablando con Leo Messi, el ganador de los siete balones de oro, Piqué se acercó en tono jocoso a hacer burla del tronista. "Se acercó con un vaso en la mano y me empezó a revolver el pelo haciéndose el graciosito", asegura Mora.

A partir de ese momento, la tensión no se redujo. El futbolista preguntó al resto de sus compañeros en tono despectivo: "¿Este quién es?", acto que no agradó nada al colaborador del famoseo, que no dudó en contestarle: "Para cuatro cracks que somos en España, no sabes quién soy?". Pero para Mora, "no fue por ir de sobrado, era por empatizar un poco con él".

En ese momento, el escolta que acompañaba a los futbolistas apoyó al tertuliano, que, según sus palabras, le dijo: "Pasa de él que el tipo es así, es un graciosete". Duras declaraciones de Mora que dijo haber deseado que "ojalá Gerard hubiera sido tan agradable como Messi, entonces diría que es muy majo", indicó.

Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, quiso tirarle de la lengua al tertuliano para que comentara más cosas a cerca de esa noche de copas, pero Mora se mantuvo firme: "No soy tonto, sé de quién estoy hablando", afirmó.

Shakira quiso volver con Piqué en dos ocasiones

La separación de Gerard Piqué y Shakira se va a convertir en la comidilla del verano, una ruptura que parece no haber sido fácil, sobre todo para la cantante colombiana, tal y cómo ha revelado el medio 20 Minutos.

El periódico digital asegura que, aunque la decisión ya está tomada, Shakira intentó retomar la relación hasta en dos ocasiones. Quiere muchísimo al padre de sus hijos, y aunque habría sufrido (lo puedes saber al leer la letra de su último single, Te felicito), quería cerrar la herida y volver a empezar.

Piqué no habría querido regresar con Shakira, quizás porque se ha desenamorado y parece estar ilusionado con otra mujer. De momento, no se ha confirmado este último hecho, pero él ya se encuentra en su domicilio de soltero a la espera de que termine el divorcio.