No se habla de otra cosa. La nueva canción de Shakira con Bizarrap se ha convertido en un auténtico fenómeno viral y, además de los 23 millones de reproducciones que acumula en Youtube desde su lanzamiento hace tan solo unas horas, llama la atención la gran cantidad de reacciones que ha desatado el "misil nuclear" con el que la colombiana carga contra Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía.

Dejando claro que "las mujeres ya no lloran sino que ahora facturan", la cantante se muestra demoledora con su exnovio y la joven que ahora ocupa el corazón del exfutbolista, con frases tan contundentes como "una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú"; "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena"; o "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio".

Una canción que no ha dejado a nadie indiferente, que promete convertirse en un éxito sin precedentes y a la que muchos de nuestros rostros conocidos ya han reaccionado públicamente.

Las indirectas muy directas de Shakira a Piqué y a su novia en su nueva canción

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", haciendo una clara referencia a Claria Chia, actual pareja de Piqué.

"Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique", haciendo un juego de palabras con Piqué.

"Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también".

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". Esta frase, en particular, también ha sido de lo más comentada. Y eso que durante los años en los que la pareja convivó en armonía, Shakira siempre quiso demostrar la complicidad que había entre ambas a través de diferentes imágenes en las que presumía de su "suegrita", como la llamaba cariñosamente,

‘Sálvame’ ha conseguido las imágenes de dicha bruja: lleva sombrero, tiene el pelo blanco y una mano esquelética. Tal y como confirma Kike Calleja, la bruja apunta directamente a la cocina de los padres del futbolista.