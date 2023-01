Malos tiempos en la familia Campos. Tras conocer el pasado martes que María Teresa Campos había sido ingresada en un hospital para someterse a unas pruebas después de sufrir una aparatosa caída el 31 de diciembre, se ha sembrado la dudad sobre quién del entorno de las hijas de la conocida presentadora ha filtrado la información. Sobre todo porque en el día de ayer nos encontrábamos con información muy detallada sobre el estado actual de comunicadora en la revista Lecturas.

Este miércoles, Terelu Campos y Carmen Borrego dejaban claro que no tenían ni idea de quién podía ser el 'topo', pero hoy el nombre de Gustavo, el chófer de María Teresa, ha salido de nuevo a la luz. No es la primera vez que se habla de que esta persona de confianza habría filtrado a la prensa información de la conocida presentadora, pero lo cierto es que después de la llamada que hizo a 'Sálvame', el pasado 2 de enero, todo quedó en el olvido.

Kiko Hernández ha sido la persona encargada de contar esta misma tarde que Gustavo ha grabado muchísimas horas de conversaciones privadas entre María Teresa Campos y su entorno más cercano. Al parecer y tal como explicaba el colaborador, él mismo ha escuchado algunas de esas grabaciones en las que la presentadora, sus hijas, sus nietas, hablan de su estado y de más detalles de su vida privada.

El colaborador ha asegurado que esas grabaciones de Gustavo "se ponen en comidas, aperitivos, se comparten y son frutos de muchas risas entre los que comen y cenan". Una información que Kiko le confesaba a Carmen antes de comenzar esta misma tarde el programa, pero aún así, ésta se quedaba completamente descompuesta.

Sin saber qué decir, la hija de María Teresa Campos aseguraba que: "me parece el puñal más grande que le pueden hacer a mi madre, si esto es como cuenta Kiko, que yo no lo dudo porque él ha escuchado las grabaciones... me parece tan terrible, es que es defraudar... mi madre siempre ha dicho que 'Gustavo es el hijo que yo no he tenido'".

Además, Terelu no ha dudado en llamar en directo a su hermana y pedirla que no siga hablando de esto. Lo que Carmen no esperaba es que Gustavo le mandase un mensaje en directo: "Eres una sinvergüenza". Al parecer, el chófer de María Teresa, enfadado con la información que se ha dado en el plató habría arremetido contra su 'hermana'.

Carmen se levantaba de la silla y enloquecía: "¿Qué he dicho? Yo no he acusado a nadie. No puede ser, llega un momento que me siento como una gilipollas. Me duele porque yo no he dicho nada, yo no he sido la que he hablado. Me gustaría que me dijeran porqué soy yo una sinvergüenza". Lo que ha parecido extraño es que Gustavo se dirigiese a la colaboradora y no a Kiko, que es el que ha contado la información.

De esta manera, se vuelve a abrir el melón sobre el posible 'topo' de las Campos. Además, como ya han explicado ellas mismas en numerosas ocasiones, no pueden tomar ninguna decisión porque es un pilar fundamental para su madre y 'tomar alguna medida' significaría ver sufrir a María Teresa Campos.

En Sálvame Kiko Hernández se subía al pulpito para dar una noticia bomba: las Campos podrían estar siendo traicionadas por alguien muy cercano a ellas. El colaborador aseguraba que Gustavo, el chófer y amigo íntimo de la familia, sería el topo que habría filtrado los datos de salud de María Teresa y que habría llegado a grabar “más de mil horas de conversaciones”.

Después de recordar todo lo que había ocurrido, Kiko Matamoros tomaba la palabra: “A mí sí me gustaría decir una cosa. Yo no me juego el sueldo de un mes como se jugaba Kiko, yo me juego no volver a pisar un plató en Telecinco si es verdad lo que aquí se contó ayer”, comenzaba.

“Yo no dudo que Gustavo pueda tener alguna grabación. Pero estoy tan absolutamente convencido de que Gustavo sería incapaz de dar eso a la luz pública. Lo he vivido de primera mano, ha sido leal, protector, fiel, a María Teresa, hasta donde nadie puede llegar a imaginarse. Se ha tragado sapos y culebras para que María Teresa no sufriera”, continuaba.

Su respuesta a Kiko Hernández

“A mí nadie me va a convencer de que este señor ha filtrado nada, ni de que este señor es un topo de ningún tipo", decía. Ha sido entonces cuando Carme Alcayde y Lydia Lozano han intervenido para preguntarle si estaba contradiciendo a su compañero: "Tengo información suficiente para saber que Gustavo no ha filtrado información y que no es un traidor”.