Está claro que el tema de la semana es la canción que Shakira le ha dedicado a Piqué. Al rededor de todo el tema han salido un montón de polémicas, las que incluyen a Clara Chía, nueva pareja del futbolista.

Esta semana, diferentes medios de comunicación aseguraban que la pareja formada por Gerard Piqué y Clara Chía hacía aguas. Algunos, incluso hablaban de ruptura y afirmaban que el futbolista seguía enamorado de Shakira, su expareja y madre de sus dos hijos. La noticia no puede alejarse más de la realidad. Las Mamarazzis podemos asegurar que Gerard y Clara siguen juntos, felices y enamorados. Ni ruptura ni crisis a la vista, por el momento. Es más, a punto ya de celebrar su primer aniversario juntos, han decidido poner tierra de por medio y disfrutar de este puente con un viaje romántico. ¿El destino? Una conocida capital europea.

Este jueves por la mañana, Piqué y su chica se dejaron ver en el aeropuerto de Barcelona como una pareja más, cogidos de la mano por la terminal y muy sonrientes, ajenos absolutamente a todos los rumores que corren estos días sobre su relación. Ambos cogieron un vuelo de línea regular y, a juzgar por el equipaje que llevaban, se trata de un viaje exprés para aprovechar el puente de la Constitución.

Crisis desmentida

El entorno de la pareja, además, desmiente la supuesta crisis y sus amigos se preguntan el porqué de estos rumores sin fundamento alguno. Clara Chía sigue trabajando en Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, e intenta pasar todo su tiempo libre con él, cuando el futbolista no está con sus hijos. De hecho, la joven pasa varios días a la semana en el piso de la calle de Muntaner, donde Gerard ha fijado su residencia. Esta semana también disfrutaron juntos de una pasión que comparten, la cocina japonesa. La pareja estuvo cenando el pasado lunes en el conocido restaurante Koya Izakaya, del centro de la ciudad condal. En sus salidas, intentan pasar desapercibidos, pero no siempre lo consiguen.

Gerard Piqué y Clara Chía se conocieron a mediados de noviembre del año pasado y, tras algunas citas como amigos, Clara fue contratada en Kosmos en el mes de febrero. A mediados de marzo, el futbolista se separó de Shakira, tras una intensa y profunda crisis que arrastraban desde hacía meses.

Quién es la chica que aparece en la foto

Pero hace un par de años, una chica salía en casa de Gerard Piqué mientras este hacía un streaming con Ibai. De aquella, Gerard todavía estaba con Shakira, por lo que la gente dice que le puso los cuernos con Chía. Sin embargo, no se trata de ella, si no de Ana Tormo, una empleada de su empresa (Kosmos), encargada de ayudar al futbolista en el tema audiovisual: "BASTA YA. Dejad de hacer el ridículo y demostrad un mínimo de profesionalidad. Desde medios a personas con muchos seguidores que no han dejado de hablar del tema. Ya se aclaró hace un mes, pero veo que no interesa que se sepa: la persona de este vídeo soy yo", comienza diciendo en su cuenta de Twitter. "Es absolutamente ridículo que tenga que estar dando explicaciones de esto, pero viendo el nivel...

Ese día era el primer stream que Gerard hacia desde su casa y fui a ayudarle con todo el tema técnico de Twitch, ya que trabajo con él desde hace años. Y a los que dicen que en el vídeo dice "Clara" (porque así lo subtituló un programa basura) os cuento: a eso se le llama MANIPULACIÓN, como el 99% de las cosas que os cuentan".