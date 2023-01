La Fiesta de Telecinco ha arrancado comentando la polémica del momento. El programa a querido analizar la resaca del éxito de Shakira y sus repercusiones. "Pillamos a Shakira escuchando su temazo a todo volumen ¿para fastidiar a sus suegros?

Nuestra compañera, Paola González, se encuentra a las puertas de la casa de la artista, y desde allí nos informa que Shakira ha puesto, hasta en dos ocasiones, el tema a todo volumen: "Yo creo que es para que la escuchen los suegros", comenta la reportera, pues está prácticamente al lado. Además, en una tercera conexión, podemos escuchar clara-mente cómo suena la canción desde el otro lado del muro de la vivienda, algo que provoca múltiples reacciones en el plató del programa.

No obstante, lejos de la polémica del momento, la audiencia ha sentenciado a uno de sus colaboradores a través de Twitter. Se trata de Saúl Ortiz, que ha regresado al plató de Emma García para hablar sobre la nueva canción de la cantante colobiana. Sin embargo, el respetable ha pedido la marcha del periodista.

No es ella. Ya lo hemos aclarado. — Saúl Ortiz (@saulortizs) 14 de enero de 2023

"Está mintiendo, sí que hay fotos y un directo con Ibai de hace año y medio con CLARA mente en la casa de Shakira", comentaba una usuaria. "No es ella. Ya lo hemos aclarado", explicaba él. Sin embargo, los usuarios nos estaban convencidos. "Si es ella,pero si le dice "Clara,ponme esto"..ahora no qerais dar la vuelta a la tortilla por querer qedar bien,a ella no se la ve bien,pero la llama CLARA-mente por su nombre". "NO MIENTAS SAUL!!!!!! Claro que es clara Chía,mírate las imágenes en el directo con Ibai que hay varios vídeos, hay que ir a trabajar con los deberes hechos majete y si no,lárgate del programa...".

Las indirectas muy directas de Shakira a Piqué y a su novia en su nueva canción

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", haciendo una clara referencia a Claria Chia, actual pareja de Piqué.

"Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique", haciendo un juego de palabras con Piqué.

"Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también".

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". Esta frase, en particular, también ha sido de lo más comentada. Y eso que durante los años en los que la pareja convivó en armonía, Shakira siempre quiso demostrar la complicidad que había entre ambas a través de diferentes imágenes en las que presumía de su "suegrita", como la llamaba cariñosamente,

internet han rescatado y vuelto a comentar. "Suegrita te enterraron por apoyadora". "La suegra enterrada como la yuca"