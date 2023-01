First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. A riesgo de que no siempre salga bien, muchos prefieren mostrarse tal y como son a vender una imagen de ellos mismos que no corresponde a la realidad.

Aunque normalmente Carlos Sobera sea el que hace de Cupido con los comensales de First Dates, esta vez ha sido él el que ha causado furor en una de las comensales. Aunque la cita de Isabel estuviera concertada con Pepe, la comensal ha entrado en el restaurante del amor pletórica de la felicidad, y no precisamente por conocer a su cita a ciegas. Y es que en cuanto ha visto a Carlos Sobera, se ha lanzado a sus brazos y ha empezado a alagarle sin parar. “Llevo enamorada de este hombre muchos años. Desde que lo vi la primera vez me enamoré”. Isabel piensa que Sobera es muy guapo y el mismo presentador le ha contestado con un: “Eres más maja que las pesetas”.

“Échame una foto con él”, le decía Isabel a Matías Roure, observando la situación desde el otro lado de la barra. La respuesta del camarero para Sobera fue directa: “Siéntate a cenar con ella, por favor”. No obstante, él se negó porque “ya le había buscado una pareja maravillosa. Si no me sentaba contigo seguro. Te he traído un señor que creo que te va a gustar”. Isabel, mientras tanto, compartía ante las cámaras que ella tenía una vida sentimental activa: “Tengo un francés muy guapo que se ha comprado una casa allí para que me vaya a vivir con él”.