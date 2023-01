Año nuevo, cara nueva. Así se ha tomado Jorge Pérez este final de 2022, que afronta con una nueva estética. El cambio no ha gustado a muchos de sus seguidores, que no dudan en atacarle: "No le veo atractivo".

Jorge Pérez pasó de ser el marido y el yerno perfecto a uno de los personajes más repudiados de la pequeña pantalla. Tras vencer en "Supervivientes", el guapo exguardia civil siempre se había mostrado como un ideal padre de familia: atento a los suyos, especialmente a su mujer. Pero esa imagen se fue al traste hace solo unas semanas, cuando en la fiesta de Unicorn, fue sorprendido tonteando con Alba Carrillo. La situación fue todo un cisma. Por un lado, una parte de la audiencia se echó en su contra y criticó que hubiese engañado a su pareja, que justamente acababa de ser madre de su cuarto hijo. Por otro, los que culpaban a Alba Carrillo de lo sucedido, pese a que ella está soltera y no tuvo, aparentemente, ningún componente de "culpa" en el asunto. Ahora, Jorge Pérez ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de look. En concreto, con un corte de barba. "No podía acaba ni empezar el año con las barbas que tenía. Seguimos", dejó escrito en una publicación en la que se puede ver el antes y el después del rasurado. La publicación no gustó a todos sus seguidores. Hubo, de hecho, quien no dudó en criticarle públicamente. "No le veo atractivo, lo que veo es que es un jeta de manual", "Da la cara, que tienes más cuento que calleja", "en vez de preocuparte tanto por tu cara y cuerpo, cuida más otros aspectos de la vida que son los que realmente importan". También hubo, cómo no, quien le apoyó -"estás muy guapo"- y quien atacó a Alba Carrillo: "Que todo el peso de la ley caiga sobre Marta y Alba" o "Alba y Marta, dos peseteras callejeras que se venden por dinero". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sevilla Magazine (@sevillamagazine)