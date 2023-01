Miércoles Addams con el legendario ballet ha conquistado Internet y más allá. El maquillaje de la intérprete, Jenna Ortega, se ha convertido en la tendencia del momento.

La serie de Netflix se ha hecho popular entre los adolescentes y más allá. El baile del alumno de la Academia Nevermore es ya legendario y mucha gente está probando los pasos el miércoles. No solo el baile de los Addams sino también el maquillaje es un culto en TikTok con más de 41 millones de visualizaciones.

Este maquillaje no es tan exagerado como cabría esperar en una película de terror: podemos hacerlo para salir a cenar o para un look diferente. Podemos apostar a que el vestido de Ortega también se convertirá en el disfraz más usado para el Carnaval del año que viene, por no hablar del corte de pelo que ya está muy solicitado. Mientras tanto, descubramos cómo hacer maquillaje gótico.

El primer paso, tras aplicar una crema hidratante como de costumbre, es aplicar una base de maquillaje muy ligera de color natural. Jenna Ortega también tiene los pómulos muy esculpidos, así que para resaltarlos dibujaremos una línea bajo el pómulo que llegue hasta la línea del pelo.

Elegimos un colorete de color topo que difuminamos con la brocha. En la parte más prominente del pómulo, entonces, utilizaremos un iluminador o un polvo color porcelana. Podemos elegir entre los primeros y los segundos en la gama de colores de la marca que prefiramos.

Recuerda que el miércoles siempre está pálido, al perfecto estilo Addams. Los que tienen pecas se ven naturalmente favorecidos porque nuestra heroína gótica tiene muchas.

Cómo maquillarse los ojos como Miércoles

Primero necesitamos dos sombras de ojos, un lápiz de ojos negro y una máscara de pestañas voluminizadora estrictamente negra. Como primer paso, aplica el lápiz negro con un trazo ligero en la rima inferior interna y superior externa. Eso sí, nada de coletas cat-eye, detenemos la raya al final del párpado.

El maquillaje del miércoles también está especialmente diseñado para recrear las marcadas ojeras. Podría decirse que ha llegado la hora de todos los que tienen ojeras. Veamos cómo crear este efecto con una sombra de ojos en un tono marrón cálido.

Preferiríamos un tono cacao o café pero estrictamente mate, es decir, mate. Con el pincel lo aplicamos en el párpado superior, difuminando mucho y bajo la línea de las pestañas debajo del ojo.

Difuminamos y pasamos a la segunda sombra de ojos: un tono gris ahumado London. Esta sombra de ojos sólo debe aplicarse en la parte inferior del ojo, bajo las pestañas. Por último, completamos los ojos de smoking gótico con una máscara negra en las pestañas superiores e inferiores.

Maquillaje de labios

Los labios de 'Wednesday' no están definidos con un lápiz de contorno de labios y, como nos recuerda TikTok, el pintalabios debe aplicarse a toquecitos, no extenderlo. Lo aplicamos dando golpecitos con el pintalabios. Lo igualaremos dándole golpecitos con los dedos.

En cuanto a los colores, hay que distinguir entre el utilizado en la famosa escena del ballet, que es un topo. En las demás escenas de la serie, la colegiala viste de rosa pardo.