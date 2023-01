El primer mes del año no pasará en vano en cuanto a la publicación de contenido en las plataformas de ‘streaming’. Nuevos estrenos se han dejado caer esta semana y lo seguirán haciendo durante lo que resta de mes con la intención de captar nueva audiencia y fidelizar a la anterior. Netflix continúa en su lucha por no perder suscriptores a base de estrenos lanzados al catálogo semanalmente. Pero no todo son novedades; de alguna forma habrá que fidelizar a los consumidores que ya eran afines a la plataforma. A la estrategia también se une la compra de clásicos del cine para satisfacer el apetito de los más cinéfilos. Tampoco sería suficiente si las empresas de contenido ‘en streaming’ no sacaran partido de sus historias más exitosas a base de la renovación de contenido con nuevas temporadas, secuelas, precuelas o spin-offs.

Su importancia en el panorama cultural de hoy que muchos de los grandes aspirantes a los galardones cinematográficos más importantes pasan del cine a su catálogo en seguida. Ocurre con las películas, pero no con las series; un tipo de contenido actualmente en tendencia. Las producciones de este tipo siempre dan más de sí. Dan mucho juego al creador, que puede crear una historia todo lo extensa que quiera, y genera una comunidad de seguidores insaciables, como es el caso de ‘La Casa de Papel’. Este fin de semana es una fecha muy señalada para muchos de los espectadores. Llega a su fin una de las producciones nacionales de mayor éxito estos últimos años: Sky Rojo. Álex Pina y Esther Martínez Lobato darán carpetazo a la historia de estas tres fugitivas en una tercera temporada que verá la luz el próximo día 13 de enero. Lali Espósito, Verónica Sánchez, Yany Prado y Miguel Ángel Silvestre se verán las caras por última vez en un duelo final. No es la única sorpresa que les espera a los espectadores. Estos son los estrenos más populares disponibles a partir de este mes: 1 de enero Caleidoscopio. En este relato sobre la planificación y el desarrollo de un atraco tú serás el constructor de la historia. Cada capítulo corresponde a un color y no a un número, puesto que no existe un orden prestablecido para entender el desarrollo de la trama. Mirada Indiscreta. En esta miniserie, Débora Nascimento se pone en la piel de una hacker voyeur que se ve envuelta en una investigación tras la marcha de su vecina durante el fin de semana. 4 de enero La Vida Mentirosa de los Adultos. Una adolescente intenta definirse a sí misma en el Nápoles de los años 90 y sus dos realidades. 5 de enero Ginny y Georgia (Temporada 2). La familia de Ginny intenta empezar de cero en una nueva ciudad y esconder su pasado. Cowboy de Copenhague. Una joven en busca de venganza se adentra en el oscuro mundo de un Copenhague un tanto sobrenatural. 6 de enero Los Crímenes de la Academia. Esta película basada en la novela de Louis Bayard cuenta la historia de un inspector jubilado que acude a un tal Edgar Allan Poe para que lo ayude a resolver un asesinato cometido en la academia militar en la que el joven Poe es cadete. 11 de enero Ruido. Esta película mexicana basada en hechos reales trata de la búsqueda desesperada de una madre a su hija. Su historia se junta a la de tantas otras mujeres desaparecidas en el país. 12 de enero Vikingos: Valhalla (Temporada 2). Vuelve el spin-off de una de las series más populares de la plataforma. Sus protagonistas se abrirán camino por Europa cien años después de los sucesos de la serie original. 13 de enero Sky Rojo (Temporada 3). Esta última temporada supone el final de la persecución de sus tres protagonistas, interpretadas por las actrices Lali Espósito, Verónica Sánchez y Yany Prado. El reparto también cuenta con otro nombre destacable, Miguel Ángel Silvestre, que interpreta a la mano derecha del responsable del burdel en el que las protagonistas trabajaban. Tras una serie de incidentes que se producen en el propio local, el trío se ve obligado a huir de los responsables, que buscan acabar con sus vidas Break Point. Esta serie documental sigue a algunos de los tenistas más famosos del mundo en su paso por los Grand Slam durante una temporada. Perro Perdido. Una familia busca desesperadamente a su perro, que necesita tomar una medicina de la que depende su vida. 19 de enero. Aquellos maravillosos 90. Los adolescentes invaden la casa de Kitty y Red cuando acogen a su nieta durante el verano. 21 de enero Riverdale (Temporada 5). La popular serie de misterio continua en su quinta temporada resolviendo los crímenes acontecidos en Riverdale. 25 de enero Amor con fianza Polonia. Nuevas parejas llegan a este reality que esta vez se traslada a Polonia para poner a prueba su fidelidad. 27 de enero La Chica de Nieve. Basada en el bestseller de Javier Castillo, un thriller en el que una periodista de investigación detrás de la reciente desaparición de una niña de tres años. La Gente como Vosotros. Una pareja conformada por un judío y una musulmana reflexionan sobre las concepciones modernas del amor frente a los choques culturales. Agencia Lockwood. Los caza fantasmas más famosos de Londres combaten todas las noches contra los espíritus de la ciudad. 31 de enero. Pamela Anderson: Una Historia de Amor. Un documental sobre la vida de la misma Pamela Anderson, narrado en primera persona