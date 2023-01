Ya son 70 millones de visualizaciones en Youtube las que suma la última canción de Shakira junto con Bizarrap. Su ‘Bizarrap Music Session #53’ fue publicada hace tan solo un día y aun no ha dejado de ocupar las tendencias en Twitter y Tik Tok. Su popularidad venía incluso de antes de ser estrenado, cuando ambos artistas anunciaron su colaboración. De alguna manera, terminó filtrándose un fragmento de la letra en el que muchos intuyeron que la cantante colombiana se refería directamente a su expareja Piqué, que no se ha pronunciado al respecto.

Los seguidores de la artista sabían que algo se estaba cociendo antes del anuncio. Y es que por Argentina se dejó ver una avioneta con una pancarta en la que podía leerse: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”. La frase iba acompañada de una fecha: 11/01/2023. Dicho y hecho. Y es que no hay un solo verso de la canción que no haya sido analizado y desgajado en redes para sacarle todo el sentido posible. Tal fue la reacción de la comunidad de Internet que incluso el creador de contenido Ibai Llanos se coló en tendencias. Su reacción en un directo de Twitch al escuchar por primera vez la ‘Session’ se ha vuelto viral. Él mismo ha bromeado a través de sus redes sociales sobre el tema con frases como: “La madre que me trajo a este mundo”. También ha sido muy llamativa la manera de sobrellevarlo de la empresa de relojes Casio, a la que la cantante hace referencia directa en: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.

Sin embargo, lo más esperado era la reacción de los involucrados en esta historia. Tras una supuesta historia de Instagram de Clara Chía que borró a los pocos minutos, Shakira ha reaparecido para agradecerle a todo el mundo la acogida de su ‘Session’. Lo ha hecho a través de Twitter, subiendo una captura de la playlist global de Spotify, donde su canción ya se ha posicionado en el número uno. El mensaje decía lo siguiente: “Gracias al increíble @bizarrap, @SonyMusicLatin y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado”. No obstante, la cosa no quedaba ahí, ya que añadió una última frase del tono de canción: “Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”.