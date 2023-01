Alba Carrillo ha vuelto a su trabajo como colaboradora en Telecinco y lo ha hecho por todo lo alto. Hace unos días reaparecía en Ya es mediodía, donde comparaba, con su característico sentido del humor, la canción de Shakria.

Todo el mundo habla de la canción Sessions #53 de Shakira y Bizarrap, y tiene su propia versión, pero Joaquín Prat estaba deseando saber qué tenía que decir la bomba Carrillo al respecto. Empoderada, segura de sí misma y con las cosas muy, muy claras, Alba Carrillo sabe lo que es una infidelidad y sentirse despechada, y en esta ocasión ha visto claro que Shakira tiene toda la razón “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan, cada una con lo que sepa, si cantas, cantas y si hablas, hablas”.

Una vez más, Alba ha vuelto a sorprender con su ironía y su rapidez mental y ha dejado claro que la canción de Shakira y Bizarrap va a ser uno de los temazos del 2023 “Lo va a petar, lo vamos a bailar mucho en las fiestas de empresa”.

Más allá de la canción de la que todo el mundo habla, Carrillo ha acudido al Deluxe donde ha protagonizado un duro enfrentamiento en el que ha habido graves acusaciones. La relación entre Alba Carrillo y Cristina Porta es mala desde que saliera a la luz el affaire entre la modelo y Jorge Pérez. Cristina Porta se convertía en la principal defensora del ex Guardia Civil en los platós y esto no sentaba nada bien a la modelo, quien no se cortaba a la hora de asegurar que Porta también había intentado tener con Jorge Pérez algo más en aquella fiesta de empresa.

En este último programa de 'Sábado deluxe' Alba Carrillo y Cristina Porta se han visto las caras y la tensión entre ellas ha sido evidente durante toda la entrevista. Cristina Porta ha aprovechado la ocasión para echarle en cara a la modelo la capacidad que tiene para sentirse atraída por los hombres, a lo que Alba ha contestado con un brutal zasca: "¿Te estás preguntando si me voy con cualquiera? ¿Si me han ofrecido trabajo como escort igual que a ti? No, a mí no".

La cosa entre Alba y Cristina se iba calentando a medida que avanzaba la noche. El punto álgido llegaba cuando Cristina Porta, actuando como colaboradora de la noche, se atrevía a hacerle preguntas a Alba. La modelo, con gran sorna, contestaba con un falso cumplido que la periodista deportiva no se tomaba nada bien: "Parece que te has tragado a Jorge Bucay".