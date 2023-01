Ana María Aldón ha tenido que hacer frente estas últimas semanas a informaciones que le han dolido especialmente y es que parece que José Ortega Cano quiere tomar medidas legales contra ella por hablar en los platós de televisión de su vida familiar. La diseñadora, sorprendida y descompuesta, no entiende cómo el padre de su hijo se plantea demandarla cuando ella no ha hablado sobre ningún aspecto privado del torero ni de su familia, solo de la relación que durante diez años ha tenido con él.

En este contexto, Ana María vive un momento muy dulce en su vida. Estrenando su nueva hogar, sin estar bajo el mismo techo que el diestro, la diseñadora ha comenzado este 2023 con más fuerza que nunca y si hay algo que tiene claro es que su hijo está por encima de todo y todos.

Eso sí, en el plató de Fiesta no todo han sido alegrías para la colaboradora, dado que Emma García la ha abroncado en directo, algo que no habíamos visto hasta ahora. Todo ocurrió cuando Aurelio Manzano estaba hablando sobre Ortega Cano. Aldón se quejaba de que no podía hablar y que no le daban paso. "No puedo hablar porque él es el protagonista, así que que responda él por mí y ya está”, dijo mirando hacia la dirección del programa. “Ana María, ¿me dejas hacer mi trabajo?”, le espetó Emma García en un gesto bastante serio. "Me resulta bastante impactante que sea yo la que no te deja hacer tu trabajo”. “En este caso, sí, y otras veces se lo he dicho a otros. Yo sí que no tengo ningún problema con ninguno”, defendió la periodista vasca. “Te estás dirigiendo a la dirección del programa para que te deje hablar y aquí la que da los turnos soy yo”, le dijo.

Y no ha sido el único momento tenso del espacio. Iván González se ha traslado este sábado hasta San Sebastián de los Reyes para conocer en primicia el museo taurino en el que José Ortega Cano expondrá algunos de los recuerdos de su trayectoria profesional. El colaborador, con el permiso del alcalde de la localidad madrileña, ha entrado en el museo que abrirá sus puertas el próximo jueves 19 de enero en una multitudinaria inauguración. Sin mostrar ninguno de los objetos que el torero ha cedido para su exposición, Iván González ha contado que la sala dedicada al todavía marido de Ana María Aldón está repleta de objetos que recorren la vida taurina del diestro, desde sus inicios hasta el último de sus días frente a un toro.

Gloria Camila Ortega, hija del torero, ha llamado muy enfadada a 'Fiesta' alertada por alguien de su entorno. La influencer le ha explicado a Amor Romeira a través del teléfono que lo que Iván González pretendía hacer no le parecía bien:

"La sala dedicada a la carrera de mi padre no se puede mostrar en televisión, si no ¿para qué se va a hacer una inauguración el jueves?".

Emma García ha sido la encargada de explicarle a Gloria Camila que el programa en ningún momento pensaba emitir imágenes de la sala de Ortega Cano, y que como Iván González aseguraba, el programa contaba con el permiso del alcalde de San Sebastián de los Reyes para entrar en el museo, aún cerrado.

La nueva "ilusión" de la colaboradora

Al móvil de Sergio Garrido llega una información bomba que podría suponer un nuevo giro en la vida privada de Ana María Aldón. Según el paparazzi, le informan de que la exmujer de Ortega Cano tiene una nueva ilusión. ¿Qué dirá la colaboradora al respecto?

El hombre en cuestión es un empresario y ha ayudado a Ana María a encontrar la casa a la que se está mudando. La Aldón responde: “Ese momento no ha llegado. Ese empresario existe, se llama Fernando Pinilla, pero no es mi nueva ilusión. Tiene su mujer y bastante tiene con aguantarme todo el rato”.

Ana María cuenta que sí, que esa persona le ha ayudado a encontrar su nueva casa, pero no hay romance entre ellos. Garrido insiste en que los han visto juntos y es entonces cuando Marisa Martín Blázquez apunta que quizás se están confundiendo con su representante, con quien ella pasa mucho tiempo y han podido hacerles fotos juntos. Pero, ¿está Ana María preparada para enamorarse de nuevo? La diseñadora responde.