Aunque la Navidad y la Nochevieja hayan pasado, quedan por delante fechas señaladas en el calendario para reunirse a celebrar. La noche de Reyes está a la vuelta de la esquina y con ello las reuniones familiares que invitan a reunirse alrededor del roscón y un chocolate caliente -u otro tipo de dulces, según cada tradición familiar-. A esta cita tampoco ha faltado Mercadona, sin duda uno de los supermercados españoles más conocidos.

Tanto Hacendado como Deliplus van incluyendo paulatinamente en sus estantes este tipo de artículos para que los clientes vayan haciéndose una idea de las opciones que se manejan en el supermercado. Y es que estos establecimientos españoles siguen incorporando novedades a sus estanterías. Se trata de productos que se van sumando a su cesta de la compra y que en no pocas ocasiones hacen las delicias de los compradores. La estrategia del supermercado no consiste únicamente en mostrar al público nuevos productos continuamente. Uno de los supermercados más famosos de España ha incluido mejoras en varios productos a lo largo de su historia en busca de un incremento de la calidad. Hacendado ha sido durante años una de las marcas blancas favoritas de los clientes, pero Deliplus no queda lejos.

Esta vez el producto que ha causado furor en las redes sociales no es otro que una bebida no apta para todos los públicos. Y es que estos días puede encontrarse en los estantes dedicados a las bebidas con alcohol un nuevo licor cuyo sabor no ha dejado indiferente a su público. Tanto si eres amante de este tipo de bebidas como de uno de los dulces más clásicos del mercado, quizás te guste este producto de la marca Royal Swan. Tal y como describe el dorso de la botella e ilustra la fotografía, su sabor choco avellana podrá recordar al famoso Kinder Bueno. Cada una de estas botellas contiene un total de 70 centilitros. En cuanto a la graduación, posee un 15% de volumen de alcohol. Su precio asciende a un total de siete euros y junto a este licor podremos encontrar otros de la misma marca, como es la crema de fresa, la crema de turrón, una de crema de chocolate, la de crema catalana o la de arroz.