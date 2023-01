Si este viernes por la noche tuvimos la primera reacción de Gerard Piqué a la canción de su expareja en su canal de Twitch, este sábado hemos conseguido la de su padre. Y es que el tema musical que Shakira ha hecho con Bizarrap ha dado la vuelta al mundo al no poder ser más explícita en sus indirectas hacia el exfutbolista, su madre y Clara Chía.

Europa Press ha sido testigo de la reaparición de Joan Piqué tras la canción de Shakira y confirma que tanto él como su mujer "estamos bien". En cuanto a la bruja que tiene colocada la cantante en su terraza mirando a su casa, el padre del futbolista asegura que "no vamos a entrar en eso", en cambio no puede evitar la risa cuando le preguntan por la canción de su exnuera.

Joan se muestra de lo más risueño cuando le decimos que su hijo ha empezado a colaborar con casio: "no hago comentarios jajaja" y justo cuando llega a la puerta de su domicilio, suspira: "¡ay dios!".

Durante la noche de ayer, Piqué hizo varios comentarios en su canal de Tiwtch, el primero de ellos es que CASIO era el nuevo patrocinador del canal de Kings 'League', asegurando que "estos relojes duran toda la vida". Una manera de contestar a su expareja, sin querer meterse en el barro.

Las indirectas muy directas de Shakira a Piqué y a su novia en su nueva canción

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", haciendo una clara referencia a Claria Chia, actual pareja de Piqué.

"Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique", haciendo un juego de palabras con Piqué.

"Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también".

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". Esta frase, en particular, también ha sido de lo más comentada. Y eso que durante los años en los que la pareja convivó en armonía, Shakira siempre quiso demostrar la complicidad que había entre ambas a través de diferentes imágenes en las que presumía de su "suegrita", como la llamaba cariñosamente,

internet han rescatado y vuelto a comentar. "Suegrita te enterraron por apoyadora". "La suegra enterrada como la yuca"

¿Cómo está Clara Chía?

Compañeros de trabajo de Clara Chía han roto su silencio en un directo en Twitch para hablar sobre cómo se encuentra la pareja de Piqué. "Clara es una niña muy buena, no sé si tenía que recibir ese palo tan directo, la verdad". "Yo llego pronto todos los domingos y ella ya lleva horas trabajando. Es muy trabajadora, siempre está preparando cosas. Está pendiente de todo y preguntando si todo está bien. Lo ha pasado mal, sobre todo por el tema de los paparazzi", comentaba en el directo de Twitch el periodista Gerard Romero