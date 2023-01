El cine español continúa con su habitual expansión. Las plataformas de contenido ‘en streaming’ son una catapulta hacia otros puntos geográficos de las producciones nacionales. La popularidad de muchas producciones dirigidas y compuestas un elenco mayoritariamente español que se han extendido mundialmente seguramente no hubiera sido posible sin su inclusión en los catálogos de Netflix, HBO o Prime Video.

Para muestra, un botón. No hay que irse tan lejos para encontrar un caso que lo demuestre -de hecho, la historia de estas plataformas no da mucho de sí en cuanto a tiempo-. Ocurrió con ‘La Casa de Papel’, una primera producción de Atresmedia que a punto estuvo de no llegar más allá de sus primeras temporadas. Hasta que apareció Netflix y apostó por ella. El resto es historia. Con la serie juvenil ‘Élite’, sin embargo, no hizo falta este reflote. La serie producida por la plataforma de color rojo tuvo calado desde el estreno de sus primeros episodios y aún no parece haber final a la vista.

Las redes sociales son fundamentales para dar visibilidad no solo a las series y películas; también lo son para los actores. No hay nada más que mirar a los actores que conforman el elenco de las últimas temporadas precisamente de Élite, donde muchos de estos nuevos protagonistas son conocidos por su influencia en Internet. Tal es la influencia en lugares como Twitter e Instagram que auténticos fenómenos nacen de comentar cada producción. El caso internacional más reciente es ‘Miércoles’, la nueva serie basada en la familia Addams.

Aquello ocurrió con la serie una vez estrenada. Sin embargo, ahora ha escalado a las tendencias de Twitter una producción que ni siquiera ha visto la luz. Una producción, además, con sello español. Lo ha hecho después de que se estrenara su trailer el 9 de enero y a varias semanas de su inclusión en el catálogo. La Chica De Nieve aterrizará a Netflix el 27 de enero. Basada en el bestseller de Javier Castillo, un thriller en el que una periodista de investigación detrás de la reciente desaparición de una niña de tres años. La novela de Castillo fue la más vendida durante la pandemia y suma más de un millón de ejemplares vendidos. Ahora, sus protagonistas tomarán vida en el cuerpo de Milena Smith, José Coronado, etc.