Telecinco arranca el nuevo curso televisivo con polémica. El motivo no es otro que el estreno de 'Escándalo, relato de una obsesión', la que será su gran apuesta de ficción para los primeros meses del año. El canal de Mediaset publicaba hace unos días el tráiler oficial de la serie, que narra la relación entre una mujer de 42 años y un adolescente de solo 15. Y sus primeras imágenes, que acumulan más de 3,2 millones de reproducciones en Twitter, han levantado una enorme polvareda entre los usuarios de la red social.

El avance, cargado de escenas sexuales y subidas de tono, ha sido duramente criticado y cuestionado por muchos espectadores debido a que, según consideran, la serie blanquea y romantiza un delito como la pederastia. Otros se muestran más cautos y prefieren esperar al estreno de la serie para poder opinar sobre el planteamiento de la trama, que a priori es similar a otras ficciones como la estadounidense 'A teacher', protagonizada por Kate Mara junto a Nick Robinson y disponible en Disney+.

"Me parece asqueroso que estén promocionando está aberración". "Aún estáis a tiempo de salvaros un poco en audiencias si no la emitís. Estáis fomentando un delito". "No la veré. Me da grima hasta ver la promo en la tele", son algunos de los comentarios que los usuarios han manifestado en Twitter tras la promo de la serie.

'Escándalo, relato de una obsesión'. El miércoles, a las 22:50h, estreno en Telecinco pic.twitter.com/qGQaLRFA2k — Mediaset España (@mediasetcom) 8 de enero de 2023

Después de todo el revuelo generado durante las últimas horas, Telecinco no va a esperar más para lanzar la serie y ha fijado su fecha de estreno en el calendario. La ficción protagonizada por Alexandra Jiménez y Fernando Líndez llegará al prime time del canal este mismo miércoles, 11 de enero, a partir de las 22:50 hora

Mientras tanto, las críticas en redes sociales no cesan y algunos de sus responsables se han visto obligados a aclarar que la serie no pretende blanquear ningún tipo de delito. Santiago Díaz, uno de sus guionistas, ha escrito lo siguiente: "Escucho a gente decir que en esta serie (de la que he escrito dos capítulos y os aseguro que es muy buena) pretendemos normalizar la pederastia. ¿De verdad su título os lleva a pensar eso? 'Escándalo' y 'obsesión' no suena muy romántico…".

No cabe duda de que 'Escándalo, relato de una obsesión' dará mucho que hablar y que podría ser el salvavidas de las audiencias de Telecinco para las primeras semanas del año. La serie, producida por Alea Media, se enfrentará previsiblemente en su estreno al cine de Antena 3 y a una oferta todavía por determinar en La 1.