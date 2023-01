"La ruleta de la suerte" busca concursantes. El popular concurso de Antena 3 ha abierto el casting para buscar nuevos participantes. La cadena ha desvelado cuáles son los requisitos para poder participar en el programa presentado por Jorge Fernández. También ha salido a la luz lo que pagan.

Este formato es un viejo conocido de la televisión en España. Se estrenó en 1990 en Telecinco. Esa primera experiencia se prolongó hasta 192. Entre el 92 y el 97 se recuperó. Por aquel entonces se llamaba "La ruleta de la fortuna".

Ya como "La ruleta de la suerte" regresó a la pequeña pantalla en 2006. Actualmente es presentado por Jorge Fernández y Laura Moure. Entre ambos han logrado situar al programa como dueño y señor de la media mañana española.

Ahora, la productora del programa ha anunciado que abren casting. Los requisitos que piden es que los concursantes sean divertidos, animados y buenos jugadores. Otra de las condiciones es que no hayan particiapado nunca en el concurso, que sean mayores de edad y dispongan de la nacionalidad española.

Asimismo, además de cumplimentar un formulario con todos sus datos personales, los aspirantes deberán subir también tres fotografías (una de cuerpo entero, otra de la cara y una tercera "divertida") y un vídeo. He aquí el listado de peticiones más curioso de todo el proceso: "Sonríe, sé natural, dinos por qué serías un buen concursante, dinos algo interesante sobre ti, demuestra alguna habilidad especial, que no parezca que te acabas de levantar, no lo grabes tras una mala noche, no lo grabes escondido en algún sitio, habla alto, no dudes, elige un sitio donde puedes hablar alto y claro y diviértete". Toda esta retahíla son las peticiones que hace la productora a los aspirantes a concursante.

En cuanto a los sueldos, varios usuarios han afirmado a través de las redes sociales que las jornadas de rodaje se abonan a 5 euros la hora. Eso sí, la parte buena es que en cada día se graba más de un episodio.