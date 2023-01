La cantante Chanel Herrero, que quedó tercera en el certamen de Eurovisión, ha rechazado actuar en la final del Benidorm Fest, la preselección española para Eurovisión que la vio ganar en su edición del año pasado. "Es una decisión que he tomado", aseguró la artista en el espacio de Twitter "La eurosala", dejando a sus fans boquiabiertos.

Eurovisión es un concurso anual de música organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en el que países miembros de la UER compiten entre sí a través de sus representantes musicales. El evento se celebra anualmente desde 1956 y ha sido transmitido en toda Europa, así como en otros continentes. El formato del concurso consiste en varias semifinales, en las que los países compiten entre sí para conseguir un lugar en la final. En la final, los países compiten de nuevo para determinar al ganador. El país ganador es el anfitrión del evento del año siguiente.

Eurovisión ha sido testigo de muchos momentos históricos a lo largo de los años, y ha ayudado a lanzar la carrera de muchos artistas y bandas. Algunos de los ganadores más memorables incluyen ABBA, con su canción "Waterloo", y Celine Dion, con "Ne partez pas sans moi". Además de la música, Eurovisión también es conocido por su alto nivel de producción y espectáculo en vivo. Los países compiten por impresionar al jurado y al público con su escenografía, vestuario y coreografía.

Concurso

Aunque Eurovisión es principalmente un concurso de música, también ha sido criticado por ser político y reflejar las tensiones políticas existentes en Europa. Por ejemplo, en el pasado, algunos países han utilizado el concurso como una forma de mostrar su desacuerdo con las políticas de otros países o como una forma de mostrar su independencia. En los últimos años, Eurovisión ha ampliado su alcance más allá de Europa, con países fuera del continente europeo, como Israel y Australia, que han sido invitados a competir en el evento.

Y allí fue Chanel, que con su "Slomo", obtuvo una muy digna tercera posición. Sin embargo, y a pesar de que fue gracias al Benidorm Fest que llegó a eurovisión, la artista no actuará en la preselección. Chanel explicó su rechazo porque "creo que es el momento de los artistas que están compitiendo. Desde mi posición, mi forma de respetar eso es esa, voy a ir a apoyar, obviamente, voy a estar nerviosísima y voy a estar entregando el trofeo, pasándole como la corona de las misses, pero es momento de ellos".

Aún así, sus fans enloquecieron, y trató de calmarlos asegurándoles que "lo que hago, lo hago con todo el amor del mundo y con todo el respeto. Que no haya colapso, no pasa nada. Es una decisión que he tomado y que ya os he explicado y se vendrán más cosas". Asimismo, destacó que Blas Cantó "no actuó el año pasado en el Benidorm Fest".