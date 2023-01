El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora". El equipo de cazadores lo componen Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores.

Rodrigo Vázquez se ha ganado el cariño del público por su simpatía y la forma de dirigir el programa. Vázquez consigue aportar un toque humorístico a este concurso de Televisión Española que requiere de un gran conocimiento por parte de los concursantes que pasan por plató. El presentador tiene el cariño tanto de la audiencia como de sus propios compañeros. Su carisma y desparpajo en plató son alicientes para que se muestre cercano a público y concursantes. Esta vez esa cercanía le ha hecho dejarse llevar y ha provocado que le diera la respuesta a una de las preguntas a uno de los participantes.

El participante se encontraba enfrentándose en ese momento a David Leo, el cazador conocido como “El Estudiante”. La prueba en este caso correspondía al mítico juego de “sigue la canción” y la pista decía: “No me mires, no me mires. No me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje…”. Con la emoción del momento, Rodrigo Vázquez ha empezado a entonar la canción, hasta el punto de que se ha pasado de largo y ha acabado dando la respuesta: “je, je, je”. El presentador se ha dado cuenta en seguida y ha pedido perdón repetidas veces. Después se ha dirigido al concursante para decirle: “Tú no has escuchado nada, ¿verdad? Es que me he dejado llevar por el ritmo”. Vázquez ha intentado quitarle hierro al asunto diciendo que “igual se había equivocado. Los presentadores somos muy ‘burricos’”.

La respuesta, después de una risa de David Leo a la que Rodrigo Vázquez ha contestado con un “no te rías, sinvergüenza”, ha sido correcta finalmente.