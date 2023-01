El cine español continúa con su habitual expansión. Las plataformas de contenido ‘en streaming’ son una catapulta hacia otros puntos geográficos de las producciones nacionales. La popularidad de muchas producciones dirigidas y compuestas un elenco mayoritariamente español que se han extendido mundialmente seguramente no hubiera sido posible sin su inclusión en los catálogos de Netflix, HBO o Prime Video.

Para muestra, un botón. No hay que irse tan lejos para encontrar un caso que lo demuestre -de hecho, la historia de estas plataformas no da mucho de sí en cuanto a tiempo-. Ocurrió con ‘La Casa de Papel’, una primera producción de Atresmedia que a punto estuvo de no llegar más allá de sus primeras temporadas. Hasta que apareció Netflix y apostó por ella. El resto es historia. Con la serie juvenil ‘Élite’, sin embargo, no hizo falta este reflote. La serie producida por la plataforma de color rojo tuvo calado desde el estreno de sus primeros episodios y aún no parece haber final a la vista.

Ha quedado más que demostrado que en España hay talento para rato y que no se trata de un país cualquiera en cuanto a arte. “Siempre hay una nueva historia a la vuelta de la esquina. Esto y mucho más #SoloPasaEnNetflix en 2023”. Este es el enigmático mensaje que la plataforma ha colgado en su cuenta oficial de Netflix España junto a un vídeo en el que se recopilan a algunos de los actores españoles del momento: Álvaro Rico, Milena Smit, Quim Gutiérrez; Úrsula Corberó; Pedro Alonso; Julio Peña, Clara Galle; Georgina Amorós; Jose Manuel Poga; Georgina Rodríguez; Yany Prado; Nicole Wallace; Aria Bedmar; Amaia Salamanca; Toni Acosta; Iván Pellicer; Diana Gómez; Silma López; Paula Malia, Teresa Riott; Mario Casas, Manu Ríos; Jaime Lorente; Eduard Fernandez; Álvaro Cervantes; Anna Castillo; Álvaro Mel;

Najwa Nimri; Valentina Zenere; y Ana Bokesa.

Todos ellos han sido los protagonistas de este adelanto en el que Netflix ha creado un escenario inmenso en el que este reparto ha ido intercalándose para representar pequeñas escenas de lo que serán las producciones nacionales de la temporada. Cada uno se ha encargado de anunciar aquella serie o película de la que son actores principales. Álvaro Rico será el protagonista de la serie ‘Hasta el Cielo’. Pedro Alonso volverá a ponerse en piel de su personaje en ‘La Casa de Papel’ para protagonizar ‘Berlín’, el spin-off. Julio Peña y Clara Galle continuarán dando vida a las novelas de Arianna Godoy con ‘A través del mar’ -segunda parte de ‘A través de mi ventana’. En la línea de las novelas que cobran vida, Milena Smit será la protagonista de ‘La Chica de Nieve’. ‘El Cuerpo en llamas’ estará en manos de Quim Gutiérrez y Úrsula Corberó. Élite volverá con una nueva temporada que contará con muchos actores de la anterior. Otras producciones de vuelta son ‘Soy Geogina’, y ‘Sky Rojo’, que además cerrará la historia con esta última entrega.