La última emisión de Sálvame, el programa de Telecinco, contó con un nuevo abandono por parte de uno de sus colaboradores, que no pudo aguantar más la tensión vivida en el programa. "¡Hasta que no me enterréis no vais a parar!", le dijo al resto de tertulianos. Una situación que provocó el enfado de su presentador, Jorge Javier Vázquez, que no evitó la marcha de este colaborador, a pesar de que en otras ocasiones sí que había intentado apaciguar.

"Sálvame" es un programa de televisión de magazine y entretenimiento, que se transmite en Telecinco. El programa se centra en la actualidad y los chismes de celebridades, así como en el mundo del espectáculo y la cultura popular. El programa se emite en horario de tarde y cuenta con un panel de presentadores y colaboradores regulares, quienes discuten y analizan las últimas noticias y rumores de la prensa del corazón. También cuenta con invitados especiales, como celebridades y expertos en diferentes temas de interés. Popularidad "Sálvame" se ha convertido en uno de los programas más populares de Telecinco, con una audiencia sólida y una gran base de seguidores. Sin embargo, también ha sido criticado por algunos por su enfoque en la sensacionalismo y la falta de contenido de calidad. A pesar de las críticas, "Sálvame" sigue siendo una fuerza dominante en la televisión, con un gran impacto en la cultura popular y la opinión pública. El programa ha sido el escenario de varios escándalos y controversias a lo largo de los años, incluyendo problemas legales y conflictos entre los miembros del equipo. La última en abandonar el programa ha sido Carmen Borrego, superada por el tema del topo en la familia Campos. Y es que Kiko Hernández señaló a Gustavo como topo de la familia Campos, algo que Carmen Borrego no quería creer. Tal ha sido la situación que la hija de María Teresa Campos le dijo a Hernández que "no te tengo ningún miedo, no vengas solo contra mí, que siempre haces lo mismo". Más tarde acabaría estallando, dirigiéndose a los colaboradores del programa para decirles "hasta que no me enterréis no vais a parar". Y se marchó del programa.