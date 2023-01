Uno de los programas más polémicos de Telecinco, la Isla de las Tentaciones, regresará muy pronto a las pantallas. Eso sí, el programa calienta motores dando a conocer quienes serán los protagonistas de esta sexta edición. Entre ellos, los solteros y las solteras que intentarán poner a prueba a las parejas. Y en este sentido, el programa hará historia con la presentación de una de sus solteras.

La isla de las tentaciones es un reality show español emitido por Telecinco desde el año 2019. El programa se basa en un grupo de parejas que viajan a una isla tropical para vivir una experiencia de convivencia con solteros y solteras. Durante su estancia en la isla, las parejas deben enfrentar tentaciones y pruebas que ponen a prueba su relación. El formato del programa es similar al de otros reality shows de citas como "Love Island" o "Ex on the Beach". Los participantes viven en una villa y tienen la oportunidad de conocer a solteros y solteras atractivos, lo que puede generar tentaciones y conflictos dentro de las parejas.

A lo largo de las temporadas, el programa ha tenido un gran éxito de audiencia y ha generado un gran nivel de controversia debido a la naturaleza de las situaciones y pruebas que se presentan a los participantes. Muchos críticos han señalado que el programa promueve la infidelidad y el comportamiento poco ético entre los participantes. Sin embargo, también hay quienes defienden el programa argumentando que es una forma de poner a prueba la fortaleza de las relaciones y que permite a los participantes aprender sobre sí mismos y sobre sus relaciones.

Éxito de audiencia

En cualquier caso, la isla de las tentaciones ha sido un gran éxito de audiencia en España y ha generado un gran nivel de interés en redes sociales y medios de comunicación, con un gran seguimiento de los participantes y sus historias.

Entre los participantes que tendrá esta sexta edición de la Isla de las Tentaciones se encuentra Keyla, una de las solteras que fue candidata a Miss Universo España. Natural de Las Palmas de Gran Canaria, esta joven de 22 años se convertirá en la primera concursante trans del programa. Eso sí, como destaca, "soy una mujer de la eme a la erre y eso hay que dejarlo claro".