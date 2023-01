Los canales de televisión han tenido que adaptarse a las nuevas formas de consumo de contenido para no perder la batalla por las audiencias en Internet. Es por eso que Mediaset, Antena 3 y Televisión Española ya cuentan con sus plataformas de suscripción de pago en las que los usuarios cuentan con varios privilegios que no tienen disponibles los consumidores de televisión en abierto. En primer lugar, porque todas aquellas series y películas que se emiten en horario fijo y tan solo una vez en las cadenas están disponibles en cualquier momento a en sus plataformas. De hecho, los suscriptores tienen derecho a acceder a alguna de las producciones antes de que sea emitida por televisión.

A diferencia del contenido de Netflix, Prime Video o HBO, las cadenas españolas son productoras mayoritariamente de contenido nacional. No quiere decir que los gigantes en ‘streaming’ no apuesten por este tipo de producciones, sino que lo hacen en menor medida. Atresplayer Premium, RTVE a la carta y MiTele Plus dejan su sello en los créditos de muchas series y películas de grandes directores que incluso llegan a la gran pantalla. En un mundo donde todos los días salen historias a la calle, hay que saber arriesgarse los suficiente como para ofrecerle algo distinto y atractivo al espectador.

Sin embargo, ¿dónde está delimitada la línea de dicho riesgo? El límite suele ser bastante difuso, incluso subjetivo. Por poner un ejemplo, aunque muchos se quejen públicamente de la tendencia cinematográfica a contar la historia de los crímenes más famosos de la historia a través de los llamados ‘True Crime’, sus estrenos son de los más visitados de cada plataforma. Así se construyó este 2022 el fenómeno Jeffrey Dahmer, al igual que ocurrió con Ted Bundy hace unos años. Las alarmas han saltado en redes estos últimos días por un producto de la casa; una serie producida por Mediaset que se estrenó el 11 de enero en Telecinco.

Inés, 42 años. Hugo, 15 años. ESTO es 'Escándalo, relato de una obsesión' 🤯 Próximamente, estreno en Telecinco pic.twitter.com/5Projkyerj — Mediaset España (@mediasetcom) 7 de enero de 2023

Lleva por nombre ‘Escándandalo, relato de una obsesión’ y sigue la historia de una mujer de mediana edad llamada Inés que se obsesiona con un adolescente de 15, Hugo. Alexandra Jiménez y Fernando Líndez son los encargados de dar vida a ambos personajes en una ficción que no ha caído igual de bien a todo el público, pues la diferencia de edad entre ambos personajes les parece algo deplorable.