El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora". El equipo de cazadores lo componen Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores.

Rodrigo Vázquez se ha ganado el cariño del público por su simpatía y la forma de dirigir el programa. Vázquez consigue aportar un toque humorístico a este concurso de Televisión Española que requiere de un gran conocimiento por parte de los concursantes que pasan por plató. El presentador tiene el cariño tanto de la audiencia como de sus propios compañeros. Su carisma y desparpajo en plató son alicientes para que se muestre cercano a público y concursantes. #FelizMiércoles familia 👋



👉 Hoy es un gran día porque @_rodrigovazquez va a enseñaros a su compañera de vida... ❤



📺 ¡Nos vemos en #ElCazador641! pic.twitter.com/6mxhs5p1yv — El Cazador (@ElCazadorTVE) 18 de enero de 2023 El carismático presentador ha llevado en directo al programa al "amor de su vida": una tabla de planchar. Vázquez asegura qu eno puede ir a ningún sitio sin ella. Las redes han reaccionado: ajaja que buenooo al principio me había quedado intrigada que crakkc!".