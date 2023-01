Una de las últimas emisiones de First Dates, el programa de solteros que buscan pareja en Cuatro, contó con la presencia de una pareja que no acabó encontrando el amor. Al menos por parte de la soltera, Encarni, que veía a su cita como Javier Cámara en la película "Que se mueran los feos". Sin embargo, Paco no aceptó la derrota y aseguró que si iba a verla a León, donde vive su cita, caería en sus brazos.

First Dates es un programa de televisión que se ha emitido en varios países alrededor del mundo. El formato del programa consiste en organizar citas a ciegas entre dos personas que no se conocen previamente. Los participantes son seleccionados por un equipo de productores y luego son presentados en un restaurante elegante, donde tienen la oportunidad de conocerse y conversar durante una cena. El objetivo del programa es ayudar a las personas a encontrar pareja y a conocer a alguien especial. Cada episodio sigue a varias parejas durante sus citas, y al final del episodio, los participantes deciden si quieren volver a ver al otro o no. Si ambos deciden dar una segunda oportunidad, se les ofrece la posibilidad de volver a encontrarse en una segunda cita. El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance. Momentos Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas. Y entre las últimas citas la de Encarni y Paco. La primera buscaba a un Clint Eastwood con 50, pero se llevó una desilusión al ver a su cita de la noche. Todo lo contrario que Paco que sí se enamoró a pesar de las calabazas de la primera. Eso sí, ambos compartieron varios momentos de risas, como cuando Paco le iba a enseñar a su perro y, en su lugar, salió una fotografía de él con una mascarilla facial. "Estás más guapo con la mascarilla que sin ella", le dijo Encarni.