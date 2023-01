La llegada del fin de semana, además de ser motivo de celebración para aquellos que se liberan del trabajo y los estudios, trae consigo el estreno de series y películas que han tenido en vilo a los espectadores de la plataforma.

Netflix continúa en su lucha por no perder suscriptores a base de estrenos lanzados al catálogo semanalmente. Pero no todo son novedades; de alguna forma habrá que fidelizar a los consumidores que ya eran afines a la plataforma. A la estrategia también se une la compra de clásicos del cine para satisfacer el apetito de los más cinéfilos. Tampoco sería suficiente si las empresas de contenido ‘en streaming’ no sacaran partido de sus historias más exitosas a base de la renovación de contenido con nuevas temporadas, secuelas, precuelas o spin-offs.

Su importancia en el panorama cultural de hoy que muchos de los grandes aspirantes a los galardones cinematográficos más importantes pasan del cine a su catálogo en seguida. Ocurre con las películas, pero no con las series; un tipo de contenido actualmente en tendencia. Las producciones de este tipo siempre dan más de sí. Dan mucho juego al creador, que puede crear una historia todo lo extensa que quiera, y genera una comunidad de seguidores insaciables, como es el caso de ‘La Casa de Papel’.

Este fin de semana es una fecha muy señalada para muchos de los espectadores. Llega a su fin una de las producciones nacionales de mayor éxito estos últimos años: Sky Rojo. Álex Pina y Esther Martínez Lobato darán carpetazo a la historia de estas tres fugitivas en una tercera temporada que verá la luz el próximo día 13 de enero. Lali Espósito, Verónica Sánchez, Yany Prado y Miguel Ángel Silvestre se verán las caras por última vez en un duelo final.

No será la única producción que estrenar. Aquí están los estrenos que llegan este fin de semana para satisfacer los gustos de los amantes de los perros, del drama o del deporte.

13 de enero

Break Point. Esta serie documental sigue a algunos de los tenistas más famosos del mundo en su paso por los Grand Slam durante una temporada.

Justicia bajo fuego. Basada en la novela homónima, esta serie recoge una historia basada en hechos reales. Unos padres devastados después de la muerte de su hijo en un incendio buscan hacer justicia.

Disconnect: El organizador de bodas. Un hombre es estafado y debe encontrar la forma de organizar una boda de lujo para un inversor antes de que sea demasiado tarde.

Perro perdido. Una familia busca desesperadamente a su perro, que necesita tomar una medicina de la que depende su vida.