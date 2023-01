María Teresa Campos no pasa por su mejor momento, debido a su delicado estado de salud. Sin embargo, esta situación ha hecho que un antiguo amor de la comunicadora volviese a su vida durante estos días.

La matriarca de las Campos comenzó como colaboradora del programa "Esta noche" en 1981, la periodista fue pasando por varios programas de televisión hasta llegar a "Por la mañana" de Jesús Hermida, donde ganaría popularidad como "Chica hermida".

Pero no fue hasta el inicio de los años 90 cuando María Teresa Campos se convertiría en la reina de las mañanas en la televisión al frente de su "Pasa la vida", espacio de gran éxito que replicaría años más tarde en Telecinco bajo el nombre de "Día a Día". Un programa con el que la matriarca también aprovechó para lanzar mediáticamente a sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego. La primera en labores de presentación, mientras que la segunda ocupó un puesto detrás de las cámaras como directora adjunta.

Tras pasar por la "cadena amiga", la Campos recaló en Antena 3 con la intención de continuar liderando las mañanas televisivas, una batalla que acaba perdiendo en favor de la entonces "reina de las tardes", Ana Rosa Quintana, y acaba dejando la televisión para tomarse un descanso y preparar nuevos proyectos.

Éxito

Él éxito no volvería para María Teresa Campos hasta que tomó las riendas de "¡Qué tiempo tan feliz!" en Telecinco, que le brindó cierta tranquilidad televisiva durante los siente años que se mantuvo. En este tiempo también pasó a colaborar en "Sálvame", programa por el que también han pasado sus dos hijas. La matriarca no ha vuelto a repetir éxito televisivo desde entonces, siendo su última aventura "La Campos móvil", un programa de entrevistas subida en un camión transparente. Su primera emisión fue un fiasco de audiencia, lo que hizo que fuera retirado de la parrilla de forma fulminante.

Y ahora no pasa por su mejor momento, pues entre las personas que parecen haber regresado a su vida se encuentra el que fuese su pareja hace cuatro años, Bigote Arrocet que estuvo en el estreno de la comedia "El aguafiestas" y fue preguntado por la familia Campos, dejando claro que sí se había interesado por la matriarca de las Campos. Así, comentó "a Teresa que dicen que no está bien pues para qué molestarla", destacando que "lo siento por ella sí". También aludió a los problemas con el chofer de María Teresa Campos señalando que "lo que me están contando de Gustavo no me lo puedo creer".