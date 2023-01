La relación entre Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, y Belén Esteban no parece pasar por su mejor momento. Y es que durante la última emisión del programa, el conductor de Sálvame se mostró molesto con la actitud que había tenido la colaboradora: "No me has enviado ni un mensaje", le decía.

Sálvame es un programa de televisión de género magazine y talk show, que se emite en Telecinco desde el año 2009. El programa es presentado por varios presentadores y colaboradores, y se centra en temas de actualidad, especialmente relacionados con el mundo del espectáculo y la farándula. Entre los temas recurrentes en el programa se encuentran las noticias sobre famosos, rumores, escándalos, relaciones amorosas, y cualquier otro tema relacionado con la vida privada de los famosos. El programa también incluye entrevistas con celebridades, debates y secciones de opinión sobre temas de actualidad. Sálvame ha tenido un gran éxito de audiencia desde su lanzamiento, y ha ganado varios premios, incluyendo el premio TP de Oro al mejor programa de entretenimiento en 2012 y 2013. Sin embargo, el programa también ha sido criticado por algunos por su enfoque sensacionalista y su falta de contenido informativo. Colaboradores El programa cuenta con un gran número de colaboradores habituales, incluyendo a Belén Esteban y Kiko Hernández entre otros. Estos colaboradores son conocidos por sus personalidades fuertes y su tendencia a generar conflictos y controversias dentro del programa. Y su presentador, Jorge Javier Vázquez, ha estado ausente de Sálvame durante un tiempo y muchos eran los rumores que hablaban de su despido por parte de Mediaset. Unos rumores que acalló con su vuelta al programa asegurando que había estado de vacaciones. Aún así, fueron muchos los que no dudaron en escribirle para ver qué había de cierto en los rumores de despido. Todos menos Belén Esteban, algo que le dolió mucho al presentador, que no dudó en soltárselo en cuanto ambos estuvieron juntos. "Toda España pendiente de mi despido y no me has enviado un mensaje para ver cómo estaba viviendo yo este acontecimiento", le soltó a la colaboradora, que le contestó que no le había llamado, "porque yo sabía que era mentira, quería dejarte disfrutar”.