José Ortega Cano ha vivido uno de los días más especiales de su vida. Después de meses volcado en los preparativos de su propio museo taurino, éste ha abierto sus puertas este jueves en San Sebastián de los Reyes y, olvidando las polémicas por unas horas, se ha visto al exmarido de Ana María Aldón pletórico, disfrutando como nunca rodeado de sus seres queridos.

Además, y como colofón, el maestro ha ejercido de pregonero en las fiestas de la localidad madrileña en la que ha vivido gran parte de su vida y, además de ser el encargado de dar el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento y encender la enorme bengala que da el pistoletazo de salida a las celebraciones, también ha pronunciado un emotivo discurso.

Emocionado, Ortega ha recordado anécdotas de su infancia en San Sebastián de los Reyes, ha hablado de sus inicios en el mundo del toro - rememorando alguno de sus hitos, como el toro que indultó en Las Ventas - y ha hecho mención a la importancia que en su vida han tenido su madre, doña Juana, y su hermano Eugenio, ambos fallecidos.

Sin embargo, y aunque ha preferido no entrar en sus amores y no ha tenido una sola palabra para Rocío Jurado - algo que ha extrañado a todos - ni para Ana María Aldón, sí ha confesado cómo se siente en esta etapa tan convulsa de su vida: "A mí me han pasado muchas cosas y estoy aquí, me siento joven, fuerte, seguiré en la lucha. Mi vida es una lucha continua".

Y qué mejor que demostrar esa fortaleza que arrancarse por bulerías durante la actuación que la cantaora Isabel Luna, con la que se le ha relacionado en los últimos tiempos, ha ofrecido durante la inauguración del museo. Pletórico y entregado a la música, Ortega ha demostrado su ritmo marcándose un baile con su abrigo como capote mientras el resto de asistentes le animaban y le aplaudían.

Posteriormente, y con una maxi bufanda roja como 'ayudante', el torero ha seguido dándolo todo bailando con Isabel, a la que ha mirado sonriente y emocionado durante su danza, que ha acabado con dos cariñosos besos y un gran abrazo.