Nadie está a salvo en La Resistencia, el programa que David Broncano conduce en Movistar. Y mucho menos el público, un elemento fundamental del show que acaba participando de forma activa, bien siendo objetivo de chistes de los humoristas del programa o bien, y no pocas veces, atacando ellos mismos a quienes protagonizan La Resistencia. Esta vez se dio más bien la primera situación y de la forma más embarazosa para una mujer que asistía en directo al programa junto a su marido y su hija.

Lo cierto es que ya tardaba en darse algo así en La Resistencia, programa de televisión español de entretenimiento y humor que se transmite en el canal de televisión #0, de Movistar, donde ya también cuenta con un canal propio para redifusiones. El programa es presentado por David Broncano y cuenta con un elenco de colaboradores regulares que participan en diferentes secciones y juegos; entre ellos destacan Grison, Ricardo Castella, Jorge Ponce o Sergio Bezos. La Resistencia se caracteriza por su estilo irreverente y satírico, y su contenido suele abordar temas de actualidad y crítica social. El programa ha ganado varios premios y ha sido muy popular entre el público español.

El momento llegó a la hora de formular las "preguntas clásicas" del programa, esas dos con las que Broncano trata de poner en un apuro a sus invitados: cuánto dinero tiene en el banco y cuántas vece tienen relaciones sexuales. Sin embargo, la invitada en esta ocasión, la actriz Miren Ibarguren, logró esquivarlas desviando la atención.

Juana, una mujer del público, se convirtió entonces en centro de atención. Cometió el "error" de azuzar para que le llegase la pregunta íntima a Miren Ibarguren, y esta la destapó. Se dio así la vuelta a la tortilla y la preguntada acabó siendo ella. Primera vez que alguien del público se enfrenta al momento que en no pocas ocasiones hace sonrojar a invitados con muchas tablas delante de una cámara.

Para más inri, Juana estaba junto a su familia: su hija y su marido. "Es mi madre, no le preguntéis nada...", rogó su hija. "Tu madres ya es adulta...", replicó David Broncano, con salidas para todo. Y ya llegó la primera salida de tono de Grison, el colaborador más bestia: "Tu madre folla que flipas".

Broncano conminó a Miren Ibarguren a hacerle la pregunta sobre sexo a Juana. "Su hija me dice que no, no lo voy a hacer", se resistía finalmente la actriz, conocida por papeles en series como "Aida". "La pregunta es relaciones sexuales en el ultimo mes, número total", aclaró Broncano. Y de nuevo entró a saco Grison. "Harta está la niña de escucharles", afirmó en referencia a la hija de Juana, ya completamente sonrojada.

Finalmente, Juana salió airosa del trance humorístico y contestó a la pregunta: "Síííí, todas las semanas". "Quién pillara eso, Juana...", contestó con agilidad Juana. Y Broncano tampoco se pudo reprimir las ganas de intervenir dirigiéndose a la joven: "Cuando vas tú a clase de inglés, la clase de los jueves, ellos dicen: "Bueno, bueno, bueno... Time for sex...".