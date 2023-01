Tras la polémica canción de Shakira, en la que pone verde al que fuese su marido, el exfutbolista Gerard Piqué, éste se ha ido a París para ver un espectáculo de la NBA. Pero no ha estado solo, sino que ha aparecido una nueva mujer con él que no es su actual novia, Clara Chía.

Shakira es una cantante, compositora y bailarina colombiana conocida por su estilo mezclado de música latina, pop y rock. Nacida en Barranquilla, Colombia en 1977, Shakira comenzó su carrera musical a temprana edad y rápidamente se convirtió en una estrella en su país natal. En 1991, a la edad de 13 años, lanzó su primer álbum, "Magia", y su segundo álbum, "Peligro", en 1993.

En 1996, Shakira lanzó su tercer álbum, "Pies Descalzos", el cual se convirtió en un gran éxito en América Latina y la llevó a ser reconocida internacionalmente. Su cuarto álbum, "Dónde Están los Ladrones?", lanzado en 1998, se convirtió en un gran éxito en todo el mundo y la ayudó a consolidar su carrera en los Estados Unidos y Europa. En 2001, Shakira lanzó su quinto álbum, "Laundry Service", el cual contenía su éxito mundial "Whenever, Wherever". Este sencillo se convirtió en uno de los más exitosos de ese año y ayudó a promover el álbum, que vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo.

En 2005, Shakira lanzó su sexto álbum, "Oral Fixation, Vol. 2", el cual incluía los éxitos "La Tortura" y "Don't Bother". En 2007, lanzó su séptimo álbum, "She Wolf", que incluía el éxito "She Wolf". En 2010, lanzó su octavo álbum, "Sale el Sol", el cual incluía los éxitos "Loca" y "Waka Waka (This Time for Africa)" En 2014, Shakira lanzó su noveno álbum, "Shakira", el cual incluía los éxitos "Can't Remember to Forget You" y "Dare (La La La)". En 2017, lanzó su décimo álbum, "El Dorado", el cual incluía los éxitos "Me Enamoré" y "Chantaje". En 2020, lanzó su undécimo álbum, "Wonder".

Premios

A lo largo de su carrera, Shakira ha ganado numerosos premios, incluyendo dos Grammy Awards, ocho Latin Grammy Awards y varios premios Billboard. También es conocida por sus actuaciones en vivo y su gran habilidad como bailarina. Además de su carrera musical, Shakira también es conocida por su trabajo filantrópico y sus esfuerzos para apoyar a los niños desfavorecidos en todo el mundo.

De su relación con Gerard Piqué, la cantante parece haber salido más que escaldada. Pero el exfutbolista parece que también está rehaciendo su vida. Piqué se ha ido a París para ver a la NBA y, como afirmaron en El Programa de Ana Rosa, se han filtrado unas imágenes en las que se le ve con la modela Irina Shayk, que es la exnovia de Cristiano Ronaldo. Al parecer fue un encuentro muy rápido y cordial, tras hacerse la foto ambos se despidieron. Piqué, por su parte, vio el partido y después se fue de fiesta por París.