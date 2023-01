La cantante colombiana Shakira no para. Y tras el último tema con Bizarrap, donde aludía de forma clara a los problemas que había tenido con su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, Shakira vuelve a la carga con un nuevo tema.

La colombiana ha batido récords con el tema de Bizarrap, donde ponía al descubierto a su exmarido y a su actual pareja. Por eso no es de extrañar que intentase aprovechar la ola con nuevas composiciones. Además, creando nueva expectación sobre qué puede contar de su pasada relación.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll es una cantante, compositora, bailarina, empresaria y filántropa colombiana. Nacida el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia, comenzó su carrera musical a la edad de 13 años, lanzando su primer álbum, "Magia", en 1991.

Shakira se ha convertido en una de las artistas más exitosas y reconocidas a nivel mundial, con más de 75 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Su música combina elementos de pop, rock, dance, rumba, merengue y balada, y ha sido influenciada por su herencia latina y por su amor por la música árabe.

En 2001, Shakira lanzó su quinto álbum, "Laundry Service", que incluía el hit mundial "Whenever, Wherever", que se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. El álbum también incluía otro éxito mundial, "Underneath Your Clothes". En 2005, Shakira lanzó su sexto álbum, "Oral Fixation Vol. 2", que incluía los sencillos "La Tortura" y "Don't Bother". En 2007, lanzó su séptimo álbum, "She Wolf", que incluía el sencillo "She Wolf".

En 2010, Shakira lanzó su octavo álbum, "Sale el Sol", que incluía los sencillos "Loca" y "Waka Waka (This Time for Africa)", que se convirtió en el himno oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2010. En 2014, lanzó su noveno álbum, "Shakira", que incluía los sencillos "Can't Remember to Forget You" y "Empire". En 2017, Shakira lanzó su décimo álbum, "El Dorado", que incluía los sencillos "Chantaje" y "Me Enamoré".

Filantropía

Además de su carrera musical, Shakira es conocida por su compromiso con la filantropía, especialmente en África y América Latina. En 1997, fundó la Fundación Pies Descalzos, que ayuda a niños desfavorecidos en Colombia. En 2003, se convirtió en embajadora de buena voluntad de UNICEF, y ha ayudado a recaudar fondos para programas de educación y atención médica para niños en todo el mundo.

Y ha sido en Espejo Público, en Antena 3, donde han hablado del nuevo single de Shakira. Será una colaboración con Karol G y Shakira y, como apuntaron, ya se ha rodado el vídeoclip. Rodaron el vídeo en Barcelona en unas jornadas maratonianas de trabajo que dejaron a Karol G. exahusta, según explicaron en el programa de Antena 3. Sobre el tema, se trata de una canción muy empoderada que hablará de la situación de Shakira en este momento, tal y como señaló la periodista Lorena Vázquez en el programa..