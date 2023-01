Sálvame se ha convertido por méritos propios en un programa de referencia dentro del mundo del corazón y ya forma parte de la historia de la televisión. De hecho comenzó hace más de una década en la parrilla de Telecinco y empezó siendo un mero comentario del programa Supervivientes. Pero luego evolucionó y triunfó tanto que hizo que viera la luz un nuevo modo de hacer televisión mostrando los pasillos o los platós. Un programa con un bajo presupuesto que casi siempre hablaba de las miserias que vivían y viven los que están dentro de la pequeña pantalla y que hacía que los famosos de toda la vida se equiparasen en miserias a la gente que los ve al otro lado.

De hecho tuvo tanto éxito que se hicieron varias versiones como Deluxe, la edición diaria o la de la cocina. Incluso se cambiaron los presentadores. Jorge Javier Vázquez era el presentador al principio pero luego tuvo que ser sustituido por otras como Carlota Corredera que también ha conseguido crear una personalidad propia en Mediaset.

Jorge Javier ha querido sincerarse ante los espectadores de Sálvame. Jorge Javier Vázquez apuntaba que es el período más “duro” en ‘Sálvame’: “Creo que muchos nos hemos hecho muchas preguntas”. “En esta profesión cuando estás bien anímicamente te parece fácil hacerlo y cuando estás de bajón echas la culpa a tu profesión y ves como que la única válvula de escape es largarte”, ha comentado. No obstante, pese haber recuperado el terreno perdido frente a su máximo rival, Sálvame ha sufrido un importante revés con un ultimátum de la audiencia ante la presencia de una de sus presentadoras más polémicas. La presencia de Paz Padilla en el plató no es del agrado de muchos seguidores, que no han dudado en manifestar su disconformidad a través de las redes sociales. "Estoy leyendo que hoy está Paz Padilla gracias por informar.... Hoy NO os veo CHAO". "Hoy la padilla no puedo con ella, hasta mañana que está carlotiña". "Lo presenta paz padilla. Creo que paso", han sido algunos de los comentarios que se han sucedido en la red social del pájaro azul.

El programa ahora trata de recuperar el terreno perdido y para ello ponen contra las cuerdas a sus propios colaboradores. Es el caso de Víctor Sandoval que ha tenido que confesar en directo uno de sus secretos más íntimos. Sandoval ha explicado que Nacho Polo y él vivían muy por encima de sus posibilidades pese a que él tenía un buen sueldo: "Yo volaba todas las semanas de España a Miami en business, era un auténtico derroche". "Yo cobraba seis millones de pesetas al mes, lo que serían ahora 36.000 euros y aún así gastábamos más de lo que teníamos"., ha dicho ante la sorpresa de sus compañeros.

Sandoval no está viviendo su mejor momento estas Navidades. Hace unos días el programa publicaba la vida de su ex (Nacho Polo) y sus lujos y Victor se echaba a llorar. "Es increíble, siempre me va a perseguir, me ha arruinado la vida. no puedo más", relató.