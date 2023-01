"Me siento un juguete roto". Esta fue la expresión que utilizó uno de los invitados al programa de Antena 3 Pasapalabra tras su paso por el espacio. Un famoso cuya labor era ayudar a Orestes, uno de los concursantes más emblemáticos del programa, para llevarse el bote millonario del rosco, que ya supera los dos millones de euros. Un bote que, a todas miras, parece que se llevará Orestes o su actual oponente, Rafa, ya que los dos se han quedado a muy pocas respuestas de dar con el premio final.

Pasapalabra es un concurso de televisión muy popular en España, donde se emite desde el año 2000 en la cadena TVE. El formato original español ha sido adaptado en varios países de Europa y América Latina. El juego también se ha adaptado para su uso en línea y se puede encontrar en varias plataformas de juegos en línea. Pasapalabra es un juego divertido y desafiante que ha sido popular entre los espectadores de todas las edades durante años.

A medida que el juego ha evolucionado, se ha adaptado para incluir nuevos temas y desafíos, lo que lo hace aún más interesante para los espectadores y concursantes. Con la versión en línea, el juego ha llegado a un público aún más amplio, permitiendo a los jugadores de todo el mundo participar y disfrutar de Pasapalabra.

Pero no todos disfrutan en Pasapalabra, al menos eso es lo que le ocurrió a Víctor Elías, que no pudo dar todo lo que tenía para ofrecer durante su paso por el programa. Básicamente porque Orestes, que era el concursante al que ayudaba, no le deja casi responder ninguna pregunta. "Me siento como un juguetito de compañía, un juguete roto totalmente", exclamó el famoso, que al final tuvo que admitir que en silencio también ayudaba al concursante, ya que a veces es mucho mejor dejar que acierte el concursante al que apoyas que fallar en las preguntas, con lo que estaría haciendo una labor totalmente contraria.