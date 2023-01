El bote de Pasapalabra ya supera los dos millones de euros, concretamente dos millones ochenta mil euros. Un premio que, de momento no se ha ido ni para Rafa ni para Orestes, que son los concursantes que llevan meses compitiendo por llevarse el rosco de Pasapalabra. Pero durante la última emisión pasó algo inédito. "Me puedo ir a mi casa porque he ganado 2.080.000 euros", dijo uno de los participantes en el programa.

Pasapalabra es un concurso de televisión en el que los participantes deben adivinar palabras o frases en función de las pistas dadas por el presentador. El objetivo del juego es avanzar a través de las diferentes rondas y ganar un gran premio en efectivo. El formato del juego es similar al de otros juegos de televisión como "Wheel of Fortune" o "Jeopardy". Ni Orestes, ni Rafa, el Pasapalabra se lo lleva Víctor Palmero El programa es muy popular en España y ha sido adaptado en muchos países de habla hispana, incluyendo México, Argentina, Chile y Colombia. El juego ha sido presentado por varios presentadores a lo largo de los años, y ha sido una forma divertida y educativa de aprender nuevas palabras y mejorar el vocabulario. La pista Pues durante una de las pruebas más famosas, La Pista, en la que los concursantes tienen que adivinar el título de una canción tras escuchar un fragmento, fue donde intervino el actor y director Eduardo Casanova como uno de los famosos que ayuda a los concursantes. Sin embargo, hubo una canción que se le atragantó un poco, aunque al final logró dar con ello. Y tanto se alegró que exclamó “Me puedo ir a mi casa porque he ganado 2.080.000 euros”. Eso sí, era una broma, ya que el bote solo está para los concursantes del programa, no para los famosos que participan.