La llegada del fin de semana, además de ser motivo de celebración para aquellos que se liberan del trabajo y los estudios, trae consigo el estreno de series y películas que han tenido en vilo a los espectadores de la plataforma.

Netflix continúa en su lucha por no perder suscriptores a base de estrenos lanzados al catálogo semanalmente. Pero no todo son novedades; de alguna forma habrá que fidelizar a los consumidores que ya eran afines a la plataforma. A la estrategia también se une la compra de clásicos del cine para satisfacer el apetito de los más cinéfilos. Tampoco sería suficiente si las empresas de contenido ‘en streaming’ no sacaran partido de sus historias más exitosas a base de la renovación de contenido con nuevas temporadas, secuelas, precuelas o spin-offs.

Su importancia en el panorama cultural de hoy que muchos de los grandes aspirantes a los galardones cinematográficos más importantes pasan del cine a su catálogo en seguida. Ocurre con las películas, pero no con las series; un tipo de contenido actualmente en tendencia. Las producciones de este tipo siempre dan más de sí. Dan mucho juego al creador, que puede crear una historia todo lo extensa que quiera, y genera una comunidad de seguidores insaciables, como es el caso de ‘La Casa de Papel’.

Esta vez, el número de títulos que se incorporan al catálogo es bastante numeroso, con lo que los usuarios podrán disfrutar de un maratón de diversidad de estilos. El jueves 19 son varias las series y películas que también se incorporan. Sin embargo, a partir del viernes las nuevas producciones en Netflix son las siguientes:

Presidente por accidente. El monitor de un centro juvenil en los suburbios franceses acaba siendo candidato a las elecciones presidenciales.

Bling Empire: New York. Varios miembros de la alta sociedad asiático-americana muestran sus riquezas y vida de lujos en la ciudad de Nueva York.

Şahmaran. En este drama emitido por capítulos, Sahsu tendrá que enfrentarse a su abuelo en un viaje de trabajo, sin saber que acabará cayendo en una vieja leyenda.

Escuadrón Pastelero. Varios pasteleros expertos se enfrentarán por hacer las delicias de sus clientes.

Fauda. Un agente israelí intenta dar caza a un combatiente palestino al que daba por muerto. Todo cambia a raíz de la persecución.

Barrio sin ley. Varias prostitutas intentan escapar de su infierno con todo el sistema en contra.

Misión Majnu. Un espía tiene por encargo destapar un programa de armas nucleares en el Pakistán de los años 70.

Jung_E. Una investigadora trata de dar fin a la guerra civil en un escenario postapocalíptico clonando el cerebro de su madre.

Alquimia de almas. Llega la segunda temporada de esta popular serie en la que una joven hechicera ciega debe ayudar a un hombre que acude a ella para cambiar su destino.

El mundo de la posverdad. Un presentador busca recuperar fama a través de una investigación donde llega más lejos de lo imaginado.