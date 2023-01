Terelu Campos ha estado esta tarde presentando 'Sálvame Diario' y como no podía ser de otra manera, se ha tratado las supuestas grabaciones que Gustavo Guillermo habría realizado a las Campos. Ella misma ha confirmado esta tarde que éste le ha reconocido privadamente que sí grabó a su hermana, pero no ha dado más detalles de ni cuándo ni porqué.

Lo que sí que ha dejado claro la presentadora es que "yo he tenido a lo largo de esta semana conversaciones con Gustavo y mi apoyo a Gustavo no ha variado en absoluto, el apoyo lo tiene, lo tenía la semana pasada y lo sigue teniendo esta" y que si le han criticado en una comida "me importa una mierda" porque "eso es lo que menos me preocupa".

"Yo me he enterado por boca de Gustavo de esa grabación esta semana, no voy a entrar en porqué le ha grabado" ha asegurado la presentadora y ha dejado claro que "yo estoy en contra de cualquier grabación de personas de confianza", por lo que la relación con éste no sería la misma desde todos estos acontecimientos.

En cuanto a si ella era conocedora de que Gustavo, supuestamente, quiere dejar de trabajar para su madre, Terelu ha confesado que ha tenido "una conversación" con él y "le pregunté si se quería ir y él me dijo que para nada, eso ha sido previo a las Navidades".

Terelu además ha reconocido que no le gustó que Gustavo tuviese tanta complicidad con Kiko cuando éste arremetía contra ella y su hija en 'Sálvame' hace unos meses y además, ha reconocido que "Belén Rodríguez no actuaba bien" en esas quedadas de amigos. Muy clara, la presentadora ha asegurado que "esto para mí es penoso, triste, inalcanzable, si alguna vez en la vida a mí me hubieran dicho que me iba a encontrar con determinados escenarios que me estoy encontrando, ahora no tendría ni manos ni pies".

La hija de María Teresa ha confirmado que Gustavo está arrepentido de haber realizado esas grabaciones: "ayer decían que Gustavo estaba arrepentido, me consta que lo está", pero parece que si hay algo que tiene claro tanto ella como su hermana es que no van a tomar ninguna decisión que pueda salpicar y afectar negativamente a su madre.