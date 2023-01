Ya son 133 millones de visualizaciones en Youtube las que suma la última canción de Shakira junto con Bizarrap. Su ‘Bizarrap Music Session #53’ fue publicada hace menos de una semana y ha acaparado los titulares y tendencias de redes sociales durante varios días. Su popularidad venía incluso de antes de ser estrenado, cuando ambos artistas anunciaron su colaboración. De alguna manera, terminó filtrándose un fragmento de la letra en el que muchos intuyeron que la cantante colombiana se refería directamente a su expareja Piqué, que no se ha pronunciado al respecto.

Los seguidores de la artista sabían que algo se estaba cociendo antes del anuncio. Y es que por Argentina se dejó ver una avioneta con una pancarta en la que podía leerse: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”. La frase iba acompañada de una fecha: 11/01/2023. Dicho y hecho. Y es que no hay un solo verso de la canción que no haya sido analizado en redes para sacarle todo el sentido posible. Shakira no estuvo sola en el juego. Gerard Piqué decidió responder a esta ‘tiraera’ a base de apariciones públicas en las que no dejó de hacer referencias a la canción. Así, unos días después, durante la emisión en directo de Twitch de la Kings League, su nuevo proyecto junto al creador de contenido Ibai Llanos, explicó que había llegado a un acuerdo con la marca de relojes Casio. El domingo llegó a la competición de fútbol que ha ideado junto a su compañero conduciendo en un Renault Twingo.

No tardaron en salir nuevos datos sobre todo lo que había detrás de la canción. Keityn, artista y compositor de la sesión junto a Gonzalo Julián Conde, Santiago Alvarado y la misma Shakira, desveló varios misterios ocultos detrás del nuevo éxito mundial. Lo hizo junto a Molusco, un famoso entrevistador de América Latina conocido por traer a los principales exponentes musicales del género urbano. “Llegamos donde Shakira, teníamos esta idea e hicimos dos canciones con Bizarrap”, contó el artista. Sin embargo, “no se acuerda” de cómo era la otra versión, aunque era buena. Además, en un principio le generó muchas dudas, tanto a él como a Bizarrap, cómo afrontar la canción, ya que Shakira es una mujer muy versátil.

Junto a Molusco, Keityn desveló de donde salieron algunas de las frases de la canción. El entrevistador quiso saber quién había sido el encargado de crear la parte de “perdón que te sal-pique”. El compositor contó que el llegó con la idea y finalmente quedó así.