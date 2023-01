Lo dijeron por sorpresa. Casi sin querer, sin que muchos en la audiencia se dieran cuenta. Pero durante Sálvame, se anunciaba (lo hacía Kiko Hernández) quien puede asistir a Supervivientes.

La audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. Tras la comparecencia de Chelo García Cortés por la polémica de que quiere cambiar de programa. Kiko Hernández le dijo lo siguiente: "Si voy a Supervivientes, ¿vienes a defenderme?", dejando caer lo que todo el mundo pensaba, que el tertuliano será uno de los próximos concursantes de la isla. Más tarde, una pregunta de Kiko Matamoros sobre el tema de Belén Ro, versaba sobre lo siguiente: "¿La vas a vetar de Supervivientes?", a lo que este sin pensar respondió tajante: "Sí".

Telecinco busca reflotar su audiencia tras el evidente fracaso de Pesadilla en el Paraíso, el reality por el que apostó para la temporada de otoño-invierno y que ha tenido bajos niveles de audiencia. Por ello, todo apunta que la cadena de Mediaset adelantará el estreno de Supervivientes a enero de 2023. todavía no hay concursantes confirmados aunque ya suena con fuerza Kiko Hernández y el regreso de Ana María Aldón.

Ahora, otra ex concursante de Gran Hermano se postula como nueva participante de Supervivientes. Conocimos a María José Galera hace más de 20 años, cuando saltó a la fama por participar en ‘Gran Hermano’. Consiguió mucha popularidad, pero la vida se le complicó. Tras sufrir varios tumbos personales y profesionales, se ha reinventado y se ha convertido en guardia de seguridad.

María José Galera también confesó que no quiere alejarse de la televisión y que le gustaría estar vinculada Telecinco en otro reality, uno de los más potentes. “Al único reality al que iría sería a Supervivientes, a demostrar cómo se pesca y cómo se come. Me merezco entrar en un reality”. Dicho y hecho (aunque con matices).

La noticia bomba ha llegado esta noche dominical de ‘Pesadilla en El Paraíso’. Mucha ha sido la expectación por conocer su identidad y Sandra Barneda ha sido la encargada de decir su nombre: “Es historia de los realitys en España, la nueva concursante de ‘Pesadilla en El Paraíso’ es María José Galera”. Tras saber que ella es la nueva concursante y que vuelve a un reality 23 años después, Nagore Robles ha dado la bienvenida a María José en la granja, momento en el que ha sido recibida por sus compañeros. “Llevo unos días super nerviosa. Vengo a darlo todo, vengo a trabajar en equipo, a dar de comer a los animales, vengo a dar todo lo que necesitáis”, ha entonado María José tras tener un primer contacto con sus nuevos compañeros.

María José ha dado las primeras pinceladas sobre cómo es su vida ahora: “Estoy en mi momento, estoy super feliz, mis hijas están independizadas, vivo con mi marido. Estoy haciendo lo que me gusta y estoy super ilusionada de volver a entrar en un reality”. Y no ha podido evitar mostrarse muy contenta con este nuevo reto: “Es una experiencia única y que me deis la oportunidad para mi es muy grande”.