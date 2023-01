Los rumores de crisis entre Gerard Piqué y Clara Chía no han cesado desde que Shakira lanzó su 'Session 53', repleta de dardos hacia el exfutbolista y su actual novia. Uno de ellos, una frase que está dando mucho que hablar: "Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques". ¿Teniendo en cuenta que la letra de la canción parece fiel reflejo de la realidad y de los sentimientos de la colombiana después de que el padre de sus hijos la dejase presuntamente por la joven catalana, estará este fragmento 'basado en hechos reales'?

Eso aseguran diferentes medios de comunicación como 'El gordo y la flaca' de Univisión, que apuntan a que Gerard se habría arrepentido de su ruptura con Shakira y, un mes después de la misma, habría intentado volver con ella. La cantante, dolida por la deslealtad del blaugrana, le habría dicho que no, y Piqué habría consolidado entonces su 'affaire' con Clara Chía. Los fans de Shakira increpan en la calle al padre de Gerard Piqué: "¿Y el Twingo? ¡Tiene un Rolex!" No sería esta la única 'traición' del exfutbolista a su novia, ya que según 'Socialité' Gerard también habría engañado supuestamente a la joven catalana hace un año - cuando iniciaban su incipiente relación a espaldas de la colombiana - con una abogada barcelonesa de 23 años, con la que se le habría visto en actitud cariñosa en un local de la ciudad condal. Rumores que habrían pasado factura a la relación de Piqué y Clara Chía, completamente desaparecida desde que Shakira lanzó su canción. A pesar de que su entorno insiste en que la pareja está tan bien como siempre, lo cierto es que la joven ha dejado la casa del exfutbolista para alejarse de la presión mediática y se refugia en la casa de sus padres. Y si antes acompañaba a Gerard en todos sus compromisos, ahora ha dejado de hacerlo, dejando a su (creemos) que todavía pareja 'solo ante el peligro'. Y precisamente así, y al volante de un coche de alta gama y no de un Twingo como hace una semana, Piqué llegaba de lo más serio este domingo a la Kings League tras dejar a sus hijos en la casa de Shakira para celebrar con sus amigos el 10º cumpleaños de su hijo Milan. Muy serio y saludando brevemente a los fans que aguardaban impacientes su llegada, el exfutbolista ha llegado solo al recinto, dejando en el aire qué hay de cierto en los rumores de crisis con Clara Chía, cuya ausencia es especialmente llamativa, ya que trabaja en la organización de la liga de fútbol de streamers que preside su novio.