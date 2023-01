Telecinco arrancó el nuevo curso televisivo con polémica. El motivo no ha sido otro que el estreno de 'Escándalo, relato de una obsesión', la que será su gran apuesta de ficción para los primeros meses del año. l.

El contenido de la ficción ha sido duramente criticado y cuestionado por muchos espectadores debido a que, según consideran, la serie blanquea y romantiza un delito como la pederastia. Otros se han mostrado más cautos sobre la trama, que a priori es similar a otras ficciones como la estadounidense 'A teacher', protagonizada por Kate Mara junto a Nick Robinson y disponible en Disney+.

Mucha gente ha acusado a los creadores de la serie de “romantizar” y “normalizar” la pederastia.

"Me parece asqueroso que estén promocionando está aberración". "Aún estáis a tiempo de salvaros un poco en audiencias si no la emitís. Estáis fomentando un delito". "No la veré. Me da grima hasta ver la promo en la tele", son algunos de los comentarios que los usuarios han manifestado en Twitter tras la promo de la serie.

Las críticas en redes sociales no cesan y algunos de sus responsables se han visto obligados a aclarar que la serie no pretende blanquear ningún tipo de delito. Santiago Díaz, uno de sus guionistas, ha escrito lo siguiente: "Escucho a gente decir que en esta serie (de la que he escrito dos capítulos y os aseguro que es muy buena) pretendemos normalizar la pederastia. ¿De verdad su título os lleva a pensar eso? 'Escándalo' y 'obsesión' no suena muy romántico…".

No cabe duda de que 'Escándalo, relato de una obsesión' dará mucho que hablar y que podría ser el salvavidas de las audiencias de Telecinco para las primeras semanas del año. La serie, producida por Alea Media, se enfrentará previsiblemente en su estreno al cine de Antena 3 y a una oferta todavía por determinar en La 1.

En una entrevista concedida al portal especializado Vertele, Alexandra Jiménez, protagonista de la ficción ha hablado sobre la polémica. “Si alguien lo confunde no es mi problema”, ha asegurado.

Mucha gente se ha mostrado indignada por este lanzamiento y por creer que el protagonista de la serie es menor. Ni mucho menos. Fernando Lindez tiene 22 años y este es su primer gran papel protagonista.

Antonio no está dispuesto a ponérselo fácil a Inés: "Te haré la vida imposible"

Tras la pérdida de su bebé, Antonio deja sola a Inés en la casa de la playa alegando que tiene mucho trabajo que hacer. Su hija Ainhara también se marcha e Inés se queda lidiando con el duelo sin apoyo alguno.

Inés, que no puede más, estalla y discute con su marido. Le critica que permita esos desprecios de su hija y le recuerda que "el aborto ha sido espontáneo", a pesar de que él le haya dejado caer que su "excesiva emoción" pudo provocarlo.

Antonio no empatiza ni comprende a su mujer y decide terminar la relación. "Estoy harto de tus traumas, de tu intensidad y de tu dependencia emocional", le reprocha. Viendo su reacción, Inés vuelve a someterse pidiendo perdón; pero Antonio ya tenía la idea de pedirle el divorcio, ya que no había traído consigo ni siquiera una maleta con ropa.