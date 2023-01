Rocío Flores es una de las personas más seguidas por la prensa del corazón. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco sigue dando pasos para convertirse en una de las celebridades más conocidas de la televisión española.

Sin embargo, muchos son los rumores sobre el posible embarazo de la hija de Rociíto. De hecho, Antonio David, su padre, ya dijo hace un tiempo que su hija "está dispuesta a ser madre", aunque según el ex guardia civil, no se lo plantea, "al menos de momento".

Pero hoy, las redes han alucinado con la imagen que ha colgado Ro Flores. En ella se puede ver que se está preparando un café, y en la taza, según varios usuarios, se puede ver "al novio de Rocío Flores besando la tripa de su novia". Esto ha hecho que las redes predijeran un embarazo: "Qué fuerte, está embarazada seguro", reza un usuario.

Rocío Flores intenta engañar a sus seguidores y la pillan

Pocos pueden negar que Rocío Flores es una mujer que sabe buscarse la vida. Pese a la popularidad y fama que le ha dado pertenecer a la familia de Rocío Jurado, la "nietísima" ha sabido buscarse su propio hueco como tertuliana en diversos programas de televisión y como "influencer" en sus redes sociales. Ahora ha comenzado una nueva faceta comercial.

Sin lugar a dudas, Rocío Flores es toda una "influencer". La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco cuenta con cerca de 800.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Esta cifra no pasa desapercibida para numerosas marcas, que buscan en ella una figura y un canal en el que llegar a sus clientes. Así, es habitual ver a Rocío Flores haciendo colaboraciones con firmas de diversos tipo: ropa, cosméticos, restaurantes...

Ahora, Rocío Flores ha descubierto una nueva faceta comercial: la de vender ropa de segunda mano, algo que hace a través de una conocida plataforma online. Tal y como ella misma ha colgado en internet, ha puesto a la venta hasta 40 prendas de diverso tipo: faldas, tops, vestidos, blusas...

Por el momento ya ha vendido 24 de ellas. En total, y como se puede comprobar en su página privada de la plataforma de venta de ropa de segunda mano, al menos se ha embolsado 347,69 euros. Algunas de estas prendas son usadas y otras totalmente nuevas.

Lo que no ha trascendido, porque ella tampoco lo ha aclarado, es si estas prendas fueron compradas primero por ella o si fueron regalos de marcas que ahora ella vende a través de internet.

Sea como sea, se trata de una estrategia de Rocío Flores con la que seguro que ganará sus buenos dineros. Además, es una práctica cada vez más extendida que también resulta beneficiosa para el medio ambiente, ya que dar una segunda vida a los productos ayuda a generar menos residuos.

Pero uno de estos productos ha causado furor en las redes debido a una captura de pantalla que ella misma subió, en la que se supone que l agente le mandaba mensajes preguntando por el producto. Sin embargo se puede ver que los mensajes se los enviaba a ella misma. Las redes no dieron crédito en su momento, pero han querido rescatar este momento. "Me quedo loca, pensaba que lo de los archivadores del padre no se podía superar y va y llega esto... Menuda mamarracha", comenta un usuario de Twitter.