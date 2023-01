Shakira se ha convertido, desde el lanzamiento de su 'Sessión 53' junto a Bizarrap, en la gran protagonista del momento. Además de pulverizar todos los récords con más de 100 millones de reproducciones en Spotify y con 183 millones de visualizaciones en YouTube, la nueva canción de la colombiana se ha convertido no solo en su 'venganza perfecta' contra Gerard Piqué y Clara Chía, sino también en una especie de himno empoderador al ritmo de 'las mujeres no lloran, las mujeres facturan'.

Una frase que representa a la perfección el momento que está viviendo Shakira que, dejando a un lado su dolor por su separación del exfutbolista y por su presunta traición con la joven catalana - a la que habría conocido antes de romper con ella - ha decidido sacarle partido. ¡Y de qué manera! Y es que como se ha publicado, la colombiana habría facturado con su último tema, en apenas 10 días, la friolera de 2 millones de euros.

Además, su single ha desatado una ola de cariño sin precedentes hacia la cantante, cuyo domicilio en Barcelona se encuentra desde hace días repleto de fans que cantan sus éxitos y corean su nombre con la esperanza de verla en persona y transmitirle su cariño.

Algo que ha sucedido este fin de semana cuando, agradecida por un libro feminista que algunas de sus seguidoras le han hecho llegar a través de Tonino, Shakira no ha dudado en asomarse al balcón de su casa para agradecer este apoyo incondicional que, como confiesa, la ha emocionado.

"Han hecho tanto por mí, muchas gracias" ha exclamado la cantante que, pletórica, prometía a sus enfervorizadas fans que en un rato saldría para hacerse una foto con ellas. Una promesa que no sabemos si cumplió porque las cámaras no captaron ninguna imagen de la ex de Piqué fuera de su propiedad, pero de lo que sí fueron testigos es de la nueva sudadera de la 'venganza' que ha estrenado Shakira.

Una prenda de algodón con una imagen serigrafiada del rostro de la colombiana y con una inscripción que no ha pasado desapercibida para nadie: "Las mujeres no lloran LAS MUJERES FACTURAN". De corte overzise y en color crudo, la cantante la ha mantenido 'semioculta' con su larguísima melena suelta, coronada por un invernal gorro de lana.