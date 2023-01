Tu cara me suena es un programa de televisión en el que los concursantes imitan a famosos cantantes interpretando canciones populares. El programa se ha transmitido en varias temporadas desde su estreno en 2011 y ha sido muy popular entre el público. Los concursantes son actores, cantantes y personalidades públicas que compiten entre sí para imitar a los famosos cantantes. Cada semana, los concursantes deben interpretar una canción diferente y son juzgados por un panel de jueces, que califican sus actuaciones.

El regreso de uno de los programas más destacados de Antena 3, Tu cara me suena, está a la vuelta de la esquina. Y mientras se anuncia cuándo será el regreso de este espacio para su décima temporada, ya que conoce quiénes serán los concursantes que tratarán de llevarse el triunfo cada semana. Un casting de excepción que, como aseguran, apunta a ser uno de los mejores de la historia del programa.

Y el casting de concursantes para la nueva temporada no deja indiferente a nadie, comenzando por Anne Igartiburu, que ha sido uno de los principales fichajes del programa. Ligada a Televisión Española desde hace muchísimos años, la presentadora vasca ya ha hecho sus pinitos en otras cadenas y ahora estará fija como concursante de Tu cara me suena. Y otro que seguro que dará mucho juego será Josie, el diseñador que asesora los trajes que Cristina Pedroche presenta en las Campanadas de Antena 3 promete dar mucha guerra.

Posibilidades

Entre los concursantes destacados y con muchas posibilidades de hacerse con el triunfo se encuentran Merche y Alfred García. Ambos cantantes cuentan con el talento suficiente como para ganar en las galas. Por su parte, Susi Caramelo, la reportera sin pelos en la lengua, seguro que dará momentos interesantes dentro del programa.

Desde Operación Triunfo llega Miriam Rodríguez, una cantera de talentos para Tu cara me suena como también es el caso de Alfred. Y entre las voces destacadas se encuentra la de Andrea Guasch, conocida por su trayectoria dentro de la factoría Disney.

El humor llegará con Agustín Jiménez, el cómico tratará de ganarse al jurado, lo mismo que Jadel, que lleva muchos años intentando formar parte del cásting del programa y al final lo ha logrado.

Mientras esperamos a verlos en la nueva temporada, Antena 3 ya calentó motores durante estas navidades con unas galas especiales, aunque lo bueno está por llegar.

Pero hace unas semanas, Orestes Barbero, concursante de Pasapalabra, aseguró que le encantaría participar en Tu Cara Me Suena ,lo que provocó que muchos internautas intentaran colar la noticia. Sin embargo, parece que las redes no se lo tragan: "Es imposible porque sigue concursando en Pasapalabra, no me creo lo de Orestes", escribe una fan del burgalés.