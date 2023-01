Tic, tac. Pasan los días, las semanas. Y la parrilla televisiva de Telecinco no sufre cambios radicales en la tarde. Ni Sálvame ha desaparecido ni se ha consumado el final de una etapa para Jorge Javier Vázquez, popular presentador que ha encarnado la política televisiva y del espectáculo de la cadena de Mediaset en los últimos tiempos.

El adiós a Paolo Vasile, mente pensante de Telecinco que siempre defendió el producto de Sálvame y el trabajo de Jorge Javier Vázquez, no se ha traducido por ahora en cambios radicales en la parrilla de la tarde y tarde-noche. Su relevo al frente del grupo televisivo aún no se han traducido en cambios que sean muy palpables para la audiencia. Desde entonces, se han ido sucediendo informaciones y rumores sobre el final de Sálvame y de la vinculación del la cadena con Jorge Javier Vázquez. Incluso algunos medios apuntaron a que Joaquín Prat le sustituiría con otro programa vespertino en Telecinco.

Pero lo cierto es que nada se ha confirmado de ello por ahora y Jorge Javier Vázquez presume, con frecuencia, de seguir en Telecinco cuando sale en pantalla. La nueva cúpula de Mediaset no ha ejecutado la profunda reforma que tiene en mente, según han informado varios medios. Lo cierto es que Mediaset, si quisiera prescindir del presentador de Badalona, debería encontrar una fórmula al tener tiempo de contrato después de su última renovación con Vasile al mando.

Jorge Javier se agarra a su audiencia

El propio Jorge Javier ya se ha pronunciado al respecto en alguna ocasión. "Tengo un contrato de larga duración con la cadena y, en el peor de los casos, pues seguro que me encuentran acomodo como estatua escultural en uno de los múltiples pasillos del edificio", afirmó. "Teniendo en cuenta el éxito que tiene el programa, no me extrañaría nada que el día de mañana, cuando cierre 'Sálvame', tardemos solo un par o tres de semanas en estrenar 'Sálvame II. La saga continúa'. Con los mismos presentadores, los mismos colaboradores y algún retoque en el decorado. Es decir, siguiendo la máxima de Lampedusa: 'que todo cambie para que todo siga igual'", agregó.

La cuestión es que Telecinco ha ido variando ligeramente o recortando espacio a Sálvame para intentar relanzar una audiencia que fue gloriosa. Analistas de televisión atisban un cansancio de la audiencia respecto al programa, lo que alimenta las predicciones de que su final está más cerca de lo esperado. Sin embargo, por ahora, todo sigue prácticamente igual y muchos teleespectadores españoles siguen haciéndose la misma pregunta: ¿se producirá en serio el final de Sálvame y de una etapa cuyo rostro visible ha sido Jorge Javier Vázquez?