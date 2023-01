Carmen Cervera es un personaje peculiar en la cultura de nuestro país. Viuda de Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, la baronesa Thyssen ha acaparado muchas portadas de la prensa de nuestro país debido a su vida privada y a su filantropía.

Ella dice coleccionar arte con calidad y belleza. "Me siento orgullosa, yo que no soy de ésas por haber reunido a pintores andaluces, catalanes o españoles y haberles dado el lugar que les correspondía en el museo de Málaga. No se ha coleccionado el siglo XIX en España como merecían sus pintores. Siento que una de las aportaciones que he hecho es revalorizar a artistas que son grandes maestros", señala.

Thyssen se lamenta de que no puede coleccionar como antes, ya que los precios "son espectaculares". Hace meses se la acusó de comprar a través de paraísos fiscales, y el año pasado se le criticó que vendiera La esclusa de Constable por 25 millones de euros porque necesitaba liquidez. Ella defiende su situación: "Dentro de unos meses, saldrán las memorias de mi marido, a partir de conversaciones grabadas. No he cortado nada, lo que dijo, está dicho".

Negocia desde hace años con el Gobierno para recibir una contrapartida económica por el depósito de su colección, y ha amenazado en varias ocasiones con llevarse sus cuadros de Madrid. De entrada, abrió el museo de Málaga, de acuerdo con las administraciones andaluzas, y recientemente ha hablado con La Caixa y el Museu Nacional d´Art de Catalunya para que sus pinturas puedan estar en Barcelona en un nuevo museo en Montjuïc.

"Ya que mi colección de pintura catalana está libre, esta y parte de la internacional podrían ir a Barcelona. Lo ideal sería la mitad en Madrid, la mitad en Barcelona y que se cambiaran cuadros y también con Málaga. Con la colección tan extensa que tengo, se puede llevar a cabo perfectamente", explica. Sería a cambio de una contrapartida económica, pero no consta, por ahora, que haya nada cerrado. De momento, ella se ha puesto un plazo para lograr un acuerdo con el Gobierno.

Pero muchos de sus fieles ya han olvidado cómo era la Baronesa de joven. Por ello, han colgado una foto de su aspecto.