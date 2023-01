A punto de ver la luz la nueva temporada de La Isla de las Tentaciones, aun siguen resonando las alarmas de la temporada anterior, cuya emisión llegó a su fin hace tan solo unas semanas. Las nuevas parejas y sus respectivos tentadores ya están preparados para dar el salto al plató del debate durante estos nuevos episodios, pero esto no quita que otros icónicos personajes sigan teniendo su sitio tras su paso por la villa.

De aquellas primeras parejas que llegaron a sus respectivas villas en el año 2019 ya no queda ninguna pareja, después de la reciente ruptura entre Fani y Cristopher. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las relaciones que han pasado por el reality de Telecinco, ya sea ante cámaras o ya fuera de ellas.

Aunque todas las temporadas tuvieran sus luces y sombras, algunas de las parejas más recordadas fueron las que participaron en la tercera edición. Lara y Hugo y Claudia y Raúl se convirtieron en los favoritos de la edición al salir juntos del programa; y aunque Lola y Diego también lo hicieran, terminaron rompiendo poco tiempo después. Las dos restantes no dieron el sí en la hoguera final, aunque posteriormente Marina y Jesús se reconciliaran. Manuel y Lucía, pese a terminar el programa en malos términos, terminaron rehaciendo su amistad tras pasar por la temporada especial “La Última Tentación”.

Ahora, Javi y Claudia han pasado a ser parte de la historia del programa, aunque ha sido una de las parejas que más han llamado la atención de la audiencia en esta quinta entrega. Los motivos han sido muchos; desde sus respectivos comportamientos dentro de las villas como las mentiras desveladas de Javi con el programa ya terminado. La pareja, que salió de La Isla por separado, se enfrentó a varias dificultades en su relación durante su mes alejados. Como parte del nuevo formato que entró hace una temporada para enganchar a la audiencia, los tentadores de cada uno de la pareja aparecieron en la hoguera del otro. En el caso de Javi, le tocó enfrentarse a Álvaro Boix, el soltero con el que su novia se dio un beso. En dicho encuentro saltaron las chispas y así lo ha confirmado Javi en el programa de radio ‘La Influencia’, de Cadena Cope.

“Creo que es alguien que no tiene nada de tacto y me parece un maleducado”, respondió el concursante cuando le preguntaron su opinión acerca de Álvaro Boix. Javi confesó que, aunque se considera un chico muy educado, quizás en otro espacio hubiera actuado diferente: “Igual ahí no puedes hacer cosas que en la calle puedes porque hay un equipo de seguridad y hay más gente. Igual un toquecito sí que le hubiera dado”.