La guerra en Ucrania continúa y la crisis se intensifica a medida que pasan los meses. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destituido a varios altos cargos de su Gabinete al estar implicados en casos de corrupción, entre ellos, uno de sus hombres fuertes, el subjefe de la Oficina Presidencial, Kyrylo Tymoshenko, quien ha confirmado la renuncia a su puesto en una carta.

El líder ucraniano ha hecho cambios en su Gabinete y ha prohibido salir del país a los altos funcionarios del Gobierno en una primera medida con la que, según algunos medios locales, pretende acabar con la corrupción que se ha extendido en el país.

La población sigue sufriendo y la cobertura, aunque parece que ha disminuido, continúa con diferentes profesionales jugándose la vida sobre el terreno. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' recibe la visita en plató de Laura de Chiclana, la reportera de Mediaset que ha informado sobre todos los detalles de la guerra entre Ucrania y Rusia desde el mismísimo pie de campo. La periodista reconoce públicamente su trabajo y le da un consejo antes de volver a territorio ucraniano.

"Hoy hemos tenido una visita, quiero que la vean ustedes porque es tan pequeñita, frágil, tan joven....", empieza diciendo la presentadora mientras mira a cámara. Tras esto, Ana Rosa da paso a su compañera: "Es una de las grandes periodistas de nuestro país, es Laura de Chiclana, ha estado ocho meses cubriendo la guerra de Ucrania y ahora se vuelve otra vez. Pero ha cubierto la guerra con criterio, valentía... le dieron el premio a la periodista joven. Laura, hija, el futuro del periodismo va a seguir brillando con jóvenes como tú y algún otro que tenemos en esta redacción, el futuro está asegurado", dice Ana Rosa completamente orgullosa con la profesional. "Muchas gracias por la felicitación y por todo lo que me decís, siempre son palabras increíbles y son buenas. Vuelvo a mediados de febrero a seguir cubriendo la guerra, desgraciadamente le queda muchísimo tiempo, quedan muchas historias que contar y mucho sufrimiento de la población ucraniana", comenta Laura de Chiclana.

La joven periodista apunta: "Mi corazón me dice que es allí donde tengo que estar para seguir ayudando a mi manera, para seguir contando y que no caiga en el olvido lo que está pasando allí". Ana Rosa, mientras escucha a la joven, le aconseja: "Laurita, aprovecha estos días, vete a Sevilla, disfruta de tu familia que supongo que sufrirá, pero esto es una vocación, es maravilloso que jóvenes como tú tengan esta vocación y esa dedicación. Un beso y enhorabuena, mi amor". Para terminar, tras ver cómo se marcha Laura, Patricia Pardo toma la palabra para apuntar una cosa del discurso de Ana Rosa: "De frágil nada...". La presentadora, al escuchar a su compañera, le da toda la razón: "No, no, ella es muy valiente".